Посилимо патрулювання Чорного моря: Рада "Україна-НАТО" відреагувала на обстріл портів ЗС РФ

В НАТО пояснили, як будуть підвищувати безпеку у Чорному морі: стежитимуть за ситуацією з повітря, а в Болгарію та Румунію перекинуть бойові підрозділи.

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26 липня під час засідання Ради Україна-НАТО представники Північноатлантичного альянсу відреагували на російські обстріли українських морських та річкових портів. Зазначили, що таким чином Росія шантажує світ голодом, при цьому навмисно посилює ескалацію в Чорноморському регіоні. Деталі засідання наведені пресслужбою Альянсу.

Президент України Володимир Зеленський ініціював скликання Ради після серії ракетних ударів РФ по портах Одеси, Миколаєва, Чорноморська, Рені, які відбулись протягом останніх двох тижнів. Головна тема обговорення — вихід РФ з зернової угоди та безпека в Чорноморському регіоні.

Атака росіян на українські зерносховища було названо "цинічною": на думку учасників зібрання, це "свідомі спроби зупинити український сільськогосподарський експорт, від якого залежать сотні мільйонів людей".

Під час зібрання оприлюднили дипломатичні заходи, які допоможуть розв'язати проблему експорту української сільськогосподарської продукції. Зокрема, процесом відновлення зернової угоди, з якої вийшла Росія, займатиметься Туреччина. Інші партнери України — ООН, ЄС, Румунія та Болгарія, інші країни Альянсу та Євросоюзу — візьму участь у тому, щоб збіжжя можна було вивозити й сушею, і морем.

За підсумками наради пресслужба оприлюднила певний перелік заходів, які буде вживати Альянс для підвищення безпеки на Чорному морі:

посилять розвідку та спостереження, які вестимуть літаками та безпілотниками;

НАТО надішле дві бойові групи у Болгарію та Румунію.

Окремі думки щодо дій РФ висловили генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та головуючий на сьогоднішній нараді — заступник генсека Мірча Джоане.

Мірча Джоане наголосив, що Росія зневажила міжнародне право, обстрілюючи порти й нищачи культурну спадщину, загрожуючи цивільним кораблям й мирним містам. Однак, не дивлячись на подібні дії, НАТО і далі лишатиметься єдиним і підтримує своїх чорноморських союзників. При цьому Україна отримає всю необхідну допомогу: "Ми продовжуватимемо захищати один одного і підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно".

Генсек Альянсу Столтенберг підтвердив, що РФ несе загрозу Чорноморському регіону та використовує "голод як зброю". Саме РФ є відповідальною за небезпеку та ескалацію, які виникли після розірвання нею зернові угоди. З його слів, Чорне море — це "стратегічний регіон" для Альянсу, тому союзники "підсилять пильність": "Ми як і раніше готові захищати кожен дюйм території Альянсу від будь-якої агресії".

Зазначимо, останній обстріл українських портів стався на початку тижня — ЗС РФ вдарила по річковому порту Рені на Дунаї. При цьому було знищено сховище з зерном та пошкоджено портову інфраструктуру.

23 липня росіяни вдарили по місту Одесі та по Одеському порту. Одна з російських ракет влучила у Спасо-Преображенский собор в центрі міста та зруйнувала близько десятка історичних будинків. Загальний залп складався з 19 ракет різних типів, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

20 липня ЗС РФ вдарили по Миколаєву та Одесі: постраждали мирні будівлі у центрі на околицях населених пунктів.

Тим часом Міноборони Росії заявило, що будь-яке судно, помічене біля українських портів стане ціллю для російських ударів. Своєю чергою Міноборони України зробило аналогічну заяву щодо кораблів, які прямують у бік окупованих територій Криму та Приазов'я.

Нагадуємо, вдень 26 липня армія РФ здійснила масовану ракетну атаку на Україну: Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракети "Калібр" та "Кинджали", які загрожували центральним областям. Зокрема, два "Калібри" збили у небі над Вінницькою областю.

Напередодні стало відомо про нових жертв російського обстрілу Костянтинівки на Донеччині. ЗС РФ вдарила касетними боєприпасами по місцевості, біля якої відпочивали сім'ї з дітьми: протягом доби померла друга дитина.