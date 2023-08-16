Безпілотники атакували Калузьку область: Міноборони РФ звинуватило Україну в теракті

За даними відомства, атаку БПЛА було здійснено близько 5:00 ранку. Руйнувань і постраждалих після нальоту безпілотників і роботи ППО немає.

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У середу, 16 серпня, у РФ заявили, що три безпілотні апарати, які нібито належать Україні, були виявлені і знищені системами протиповітряної оборони над територією Калузької області. Про це повідомили в Міноборони РФ.

"Сьогодні близько 5:00 припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку трьома безпілотними літальними апаратами по об'єктах на території Калузької області. Російськими засобами ППО всі БПЛА були своєчасно виявлені та знищені", — йдеться в повідомленні.

У відомстві уточнили, що руйнувань і постраждалих немає.

Наразі українська влада ніяк не прокоментувала ситуацію.

Нагадаємо, що 5 серпня в російському Підмосков'ї прогриміли вибухи — місцеві жителі стверджують, що працювала протиповітряна оборона. Крім того, в Тульській області прогриміли кілька вибухів. За повідомленнями місцевих жителів, працювала ППО. Пізніше повідомлялося про вибухи і в Калузькій області Росії.

Раніше, 30 липня, повідомлялося, що БПЛА вдарив по бізнес-центру "Москва-Сіті". Крім того, в ніч на 28 липня Москву також атакував "ворожий безпілотник".