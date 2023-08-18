Дрон GJ-2 научился запускать ракеты при поддержке истрибетелей: что это даст армии Китая

Во время учений беспилотник при поддержке самолетов выпустил ракеты по тренировочным целям. Планируется, что в будущем люди и дроны будут совершать совместные боевые вылеты.

Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели совместные учения между вооруженным разведывательным беспилотником и двумя истребителями, пишет китайское издание Global Times. При этом эксперты заявили, что в будущем пилотируемая и беспилотная интеграция с использованием всего нескольких самолетов может выполнять ударные задачи оперативного уровня.

Согласно сообщению Центрального телевидения Китая (CCTV) в учениях участвовали вооруженный разведывательный беспилотник GJ-2 и два истребителя J-16. Беспилотник выпустил ракеты по некоторым целям, при этом роль истребителей в отчете военных не уточняется.

Руководитель группы беспилотников ВВС НОАК Ли Ян заявил, что дроны успешно интегрировались в боевую систему НОАК и добились хороших результатов. "Война будущего — это противостояние познания, поэтому идеи и познание людей, которые эксплуатируют это беспилотное оружие и оборудование, являются решающим фактором победы или поражения на поле боя", — сказал Ли.

Аналитики говорят, что хотя между вооруженным разведывательным беспилотником GJ-2 и истребителем J-16 есть много различий, включая максимальную скорость, маневренность, дальность полета и выносливость, они могут интегрироваться и дополнять друг друга во многих отношениях.

Более медленный беспилотник может взлететь первым, и по мере приближения к целевой зоне более быстрые истребители могли бы его нагнать и на короткое время сформировать строй над целевой зоной и выполнить миссию, считает Фу Цяньшао, китайский военный эксперт по авиации.

Другая возможность состоит в том, что истребитель прибывает в целевую зону первым, используя свое преимущество в скорости, завоевывает превосходство в воздухе и запускает первую волну атаки, прежде чем покинуть целевую зону для зачистки территории, а потом управляет более медленным, но более выносливым дроном.

И наоборот, дрон также может прибыть первым, чтобы провести разведку и вызвать истребители, когда это необходимо, сказал эксперт. Во всех сценариях беспилотник и истребители связаны каналами передачи данных, которые позволяют им общаться, распределять миссии и передавать данные.

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