"Последнее слово техники": Тайвань показал аналог дрона Shahed для прорыва ПВО (видео)

Высокотехнологический беспилотник может работать в двух режимах: атаки и приманки, уничтожая и глуша радары противника.

Тайвань показал журналистам свой дрон-камикадзе Chien Hsiang — барражирующий боеприпас, разработанный Национальным институтом науки и технологий Чун-Шаня. Сюжет об этом беспилотнике вышел в эфире Корейского Агентства военных новостей в четверг, 17 августа.

Представленная разработка — это новая система вооружения, которая может представлять серьезную угрозу для радаров противника. Оружие, названное Chien Hsiang (Восходящий меч), ​​представляет собой барражирующий боеприпас, который может автономно обнаруживать и уничтожать цели, излучающие радары.

Барражирующий боеприпас, также известный как беспилотник-камикадзе, представляет собой оружие, способное длительное время летать над местностью в поисках потенциальных целей, а затем поражать их фугасной боевой частью. В отличие от обычных ракет или бомб, барражирующие боеприпасы могут быть более избирательными и точными в своих атаках, уменьшая побочный ущерб.

Chien Hsiang оснащен электронно-оптической и инфракрасной полезной нагрузкой и противорадиолокационной головкой самонаведения, которая может идентифицировать и отслеживать сигналы радара. Он также имеет систему обнаружения разведывательных объектов, которая может выбрать наиболее ценную цель из множества вариантов. Chien Hsiang можно запускать с установленной на прицепе коробчатой ​​пусковой установки, с фиксированной позиции или с военного корабля. Он может работать в двух режимах: атаке и приманке. В режиме атаки Chien Hsiang может уничтожать радары противника, расположенные в море, на побережье или в глубине суши. В режиме ложной цели дрон может глушить радары противника и создавать ложные цели, чтобы сбить с толку системы ПВО противника.

Технические характеристики дрона Chien Hsiang

длина — 1,2 м;

ширина — 2 м;

размах крыльев — 2 м;

максимальная скорость — 185 км/ч;

система наведения — инерциальная;

максимальное время полета — 5 ч;

двигатель — Beijing Micropilot UAV Control System Ltd MDR-208;

радиус действия — 1 тыс км.

Основная пусковая платформа Chien Hsiang представляет собой трейлер, на котором установлены двенадцать коробчатых пусковых установок. Его также можно запускать со стационарных позиций и морских кораблей. Эти местные противорадарные барражирующие боеприпасы предназначены для уничтожения вражеских радаров, расположенных в море, на побережье или в глубине суши.

Он имеет антирадарную полезную нагрузку. В то время как Chien Hsiang сопоставим с израильской IAI Harpy, NCSIST заявил, что любое сходство является чисто случайным и что платформа полностью местная.

Впервые Chien Hsiang был представлен в 2017 году на Тайбэйской выставке аэрокосмических и оборонных технологий. В 2022 году сообщалось, что производство Chien Hsiang опережает график, и ожидается, что первоначальные закупки будут завершены к 2024 или 2025 году. А в 2023 году были представлены две производные Chien Hsiang с более крупными боеголовками.

Что о дроне Chien Hsiang говорят эксперты

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорит о том, что тайваньский "Восходящий меч" напоминает иранский Shahed-136, но по мощности и эффективности в разы превосходит его.

"Очень интересная разработка. Тайвань представил барражирующий боеприпас, который вроде, как и похож на Shahed-136, но только похож. Этот дрон, нафарширован по последнему слову техники и предназначен для уничтожения РЛС и прорыва ПВО противника", — написал эксперт.

Напомним, в ноябре 2022 года мы писали о том, что в Тайване представили дрон-камикадзе Chien Hsiang. Тайваньский дрон способен поражать цели в радиусе 1000 км, со скоростью барражирования до объекта в 600 км/ч.

А в начале августа 2023 года Тайвань представил морской беспилотник Sea Shark. Беспилотный катер сможет преодолеть более 300 километров, но является ли он лодкой-камикадзе пока неизвестно.