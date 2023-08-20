Ставили даже огнеметы "Шмель-М": в СБУ рассказали, как совершенствовали морские дроны

По словам Василия Малюка, морские беспилотники — это уникальное изобретение Службы безопасности, которое поразило не одну цель в акватории Черного моря.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью NV рассказал, что Украина активно использует против армии Российской Федерации катера-камикадзе, которые бьют как по Крымскому мосту, так и по другим вражеским кораблям

По словам Малюка, осенью 2022 года СБУ впервые в боевых условиях протестировала безэкипажные катера камикадзе, которые в Севастопольской бухте попали в два фрегата Черноморского флота РФ -"Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен". При этом, Россия признала только удар по тральщику "Иван Голубец".

Удары были осуществлены в то время неизвестными дронами, и этот удар стал толчком к усовершенствованию морских дронов-камикадзе. Специалисты поняли, что боевой части тогдашних катеров-камикадзе, которые использовали, было мало для проведения результативных операций на море.

Дроны продолжили совершенствовать, даже установили на корпусе два реактивных огнемета повышенной дальности Шмель-М. Были и другие ноу-хау, детали которых в СБУ пока не раскрывают.

"Морские беспилотники — это уникальное изобретение Службы безопасности Украины. Ни одна из частных компаний не участвует. Недавно с помощью этих беспилотников мы успешно поразили Крымский мост, БДК "Оленгорский Горняк" и танкер "SIG", — сказал Малюк в комментарии CNN.

Он добавил, что над разработкой данных дронов и их изготовлением работает коллектив СБУ, которому помогают гражданские инженеры и айтишники. Западные партнеры не участвуют в проведении данных спецопераций, но активно перенимают уникальный опыт СБУ.

"Мы работаем над рядом новых интересных операций, в частности в акватории Черного моря. Обещаю, это будет захватывающим, особенно для наших врагов", — сказал Малюк.

Нгадаємо, 18 августа Фокус писал о том, что флот Российской Федерации в Черном море могут атаковать не только морские дроны, но и обычные беспилотники, учитывая то, что у российских кораблей практически нет системы противовоздушной обороны.

Ранее, 17 августа сообщалось, что украинские дроны могут потопить весь Черноморский флот РФ. Большие группы беспилотников прорвут любую линию защиты россиян, но для этого понадобятся тысячи аппаратов.