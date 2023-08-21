Сократит потери дронов: создатель новой технологии для ВСУ пострадал в Чернигове (фото)

Несмотря на ранение, Бажен Левковец пообещал и дальше разрабатывать устройства, которые помогут военным находить беспилотники даже в условиях РЭБ.

Разработчик уникальных гаджетов Бажен Левковиц создал поисковый GPS-маячок для определения местоположения дронов на территориях, где отсутствует мобильное покрытие, сообщает портал Dev.ua. Инженер участвовал в выставке "Демо день. Лютые птички в Чернигове" и пострадал в результате удара российской ракеты, о чем он написал в своем Facebook.

По словам разработчика, маячки очень важны в условиях плотной работы средств радиолокационной борьбы, когда беспилотники часто теряют связь с оператором и их необходимо найти. Маячок состоит из GPS-модуля (диапазона L1), микроконтроллера STM32 и радиомодуля LoRa на 433 МГц. Питается устройство от литий-полимерного аккумулятора на 1000 мАч, которому хватает одного заряда на четверо суток, а заряжается он благодаря разъему USB Type-C.

Маячок для дронов Фото: dev.ua

Маячок по сути является дополнительным модулем к дрону и не имеет корпуса используя вместо него термоусадочную трубку. Модуль позволяет находить дрон с помощью поисковых световых сигналов, пьезоэлектрического зуммера, издающего звуки, или по координатам GPS.

Повысить дальность поиска маячков можно с помощьюе репитера Фото: Dev.ua

Из-за особенностей окружности Земли маячок может действовать на расстоянии до одного километра, но если задействовать ретрансляторы, например на высокой мачте или использовать другие дроны в качестве ретрансляторов, то расстояние увеличится до 20 километров. Важной особенностью системы Бажена является возможность работы сразу с девятью маячками с одного пульта. Во время радиообмена информация от маячков, хранится в оперативной памяти. Для каждого маячка отведено 9 ячеек памяти, в которых хранится до 9 последних точек.

Еще одна важная особенность в этих радиомаяках — защита от РЭБ. Протокол LoRa был специально создан для работы в условиях помех. И хотя это медленный протокол, который не дает возможность передавать видеосигнал, зато позволяет получать радиосигнал передатчиков даже в условиях работы РЭБ.

Бажен Левковиц после атаки оккупантов на Черниговский драмтеатр Фото: Dev.ua

Осколки стекла угодили Бажену Левковицу в голову и спину, поэтому сейчас он лечится. После обследования врачи разрешили мужчине ходить самостоятельно, хотя раны сильно болели. Он вернулся в драмтеатр и сумел найти свои вещи, чудом уцелевшие.

"Я стоял к окнам спиной и удар пришелся мне в спину. Меня бросило на пол лицом вниз. Было такое ощущение, что на спину упал бетонный потолок, — поделился разработчик.

Напомним, по стоянию на 20 августа, в результате российского ракетного удара по Чернигову пострадало 148 человек, согласно заявлению МВД Украины. В субботу, 19 августа, российская ракета попала в центр Чернигова. В результате погибли семь местных жителей, среди них – одна маленькая девочка. Из 148 человек, которые получили ранения — 15 детей.

А политики и эксперты считают, что трагедия в Чернигове из-за ракетного удара ВС РФ по центру города, произошла по причине халатности властей, которые отвечали за меры безопасности во время проведения выставки военной техники.