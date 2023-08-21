"Волонтерское мероприятие": кто ответит за трагедию в Чернигове

Политики и эксперты считают, что трагедия в Чернигове, в результате ракетного удара ВС РФ по центру города, произошла из-за халатности властей, которые отвечали за меры безопасности во время проведения выставки военной техники.

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В центре Чернигова в субботу, 19 августа, было очень людно. Люди возвращались из церкви, где проходила служба по случаю Яблочного Спаса, родители с детьми гуляли в парке, недалеко от места трагедии. В здании драмтеатра, куда прилетела российская ракета, проходила выставка дронов.

В результате ракетного обстрела погибли 7 человек, в том числе шестилетняя девочка, 156 человек получили ранения и травмы разной степени тяжести. Большинство пострадавших, по словам главы МВД Игоря Клименко, в момент атаки находились на улице. То есть не участвовали в выставке дронов, а просто проводили выходной с друзьями и семьей.

Фокус попросил экспертов, а также представителей власти объяснить, уместно ли проводить выставки военной техники во время большой войны. Более того, в центре города, в менее чем ста километрах от границы с Беларусью, откуда россияне запускают ракеты. И кто понесет ответственность за трагедию?

Должны сделать выводы

"Любые массовые мероприятия [во время войны — прим.] проводить небезопасно. Я давно об этом говорю. В том числе про заседания Верховной Рады, которые проводят в здании парламента, заседания правительства. Противник бьет, куда хочет. И любые мероприятия небезопасны, пока россияне атакуют гражданские объекты. Я не могу как политик сказать — на концерт можно ходить, а на военные выставки нельзя. Массово обеспечить конфиденциальность [таких мероприятий, как выставка военной техники — прим.] очень сложно", — говорит Фокусу секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп Роман Костенко.

При этом, по словам политика, потребность проводить подобные мероприятия есть, так как государство развивает это направление. Другой вопрос — меры безопасности, обеспечить которые обязанность правоохранителей и органов центральной власти.

"Однозначно, с самого начала команды должны идти от центральных органов государственной власти. Например, запрещено проводить массовые мероприятия, которые касаются войны. И тогда местные власти не смогут принимать решения направо и налево. Если до этого никто не сделал выводы, то после трагедии должны сделать. Враг не спит, он видит все, что происходит. Выставки такие нужны, но для профессиональных кругов в специальных местах, возможно, бомбоубежищах. Там, где люди будут защищены от ударов ракет", — отмечает Костенко.

Разработчики дронов — "золотой фонд" страны

По словам военного аэроразведчика Юрия Касьянова, выставки дронов проводят для того, чтобы участники рынка могли наладить контакты, познакомиться вживую. Безопасность на таких мероприятиях должна быть обеспечена на высочайшем уровне, так как разработчики военной техники — одна из главных целей для ракетных атак ВС РФ.

"На [волонтера Марию — прим.] Берлинскую как организатора, вылили много грязи. Но нужно понимать простую вещь — она вдохновитель мероприятия. Учитывая все сложности с поставками дронов на вооружение через Минобороны, большая часть техники идет окольными путями. Благодаря усилиям команды Берлинской и ее окружения, дронов стало больше. Чтобы это и дальше происходило, нужно знакомить между собой производителей электроники, механиков. Они должны увидеть железо, наладить контакты в живую, чтобы все заработало. Другое дело, что за безопасность на таких мероприятиях должны отвечать не гражданские, а спецслужбы. Почему Черниговская ОВА предоставила именно это помещение в день, когда в центре города много людей — вопрос открытый", — говорит Фокусу Касьянов.

Эксперт добавляет, что безопасность на военных выставках "хромает" не только в Чернигове. На подобных встречах в Киеве и других городах похожая ситуация. Те, кто несут ответственность, ошибочно полагают, что выставка военной техники — "волонтерское мероприятие".

"На второй год войны у нас нет централизованного командования. Я видел такое же пренебрежение мерами безопасности и во время других мероприятий. Даже на самой войне есть разные структуры, которым тяжело скоординировать свои действия. Различные ведомства между собой конкурируют и не могут договориться", — говорит эксперт.

Главным заинтересованным в проведении выставки военной техники, по словам Касьянова, должен быть заказчик. То есть Вооруженные силы. А безопасностью следует заниматься людям, которые понимают степень ответственности. Ведь по уровню важности, говорит эксперт, выставка дронов не меньше, чем заседание Ставки Верховного главнокомандующего, если бы ее проводили в Чернигове, или приезд президента.

"Меры безопасности должны быть одинаковые", — резюмирует эксперт.

Не должны заниматься волонтеры

"На любого может упасть обломок ракеты, но наша жизнь не должна останавливаться во время войны", — говорит Фокусу политический аналитик Александр Кочетков. По его словам, все, что касается повседневности и подчеркивает украинскую идентичность: концерты, фестивали, выставки — проводить нужно. Но власти должны профессионально относиться к организации таких мероприятий.

"Разработчики дронов — главная мишень для врага. Такие мероприятия можно проводить, допустим, в метро или, если есть возможность, за границей. Беспокоиться об этом должны не волонтеры, а военные. Люди, которые погонами и должностями отвечают за безопасность таких мероприятий. Волонтеры поддерживают государство, пока оно в отчаяние, первый месяц-два, дальше все должны работать профессионально", — говорит Кочетков.

Все что касается фронта — оружие, экипировка, обучение и подготовка бойцов — все это ответственность конкретных ведомств: Министерства обороны, Генштаба, Укроборнпрома, продолжает эксперт. Именно они должны организовывать презентации и выставки военной техники.

"Если волонтеры до сих пор нужны, это означает, что государство не справляется со своими обязанностями. И нужно менять людей на должностях. Но не на волонтеров, умеющих героически латать дыры, а на профессиональных администраторов, способных наладить системную работу", — резюмирует Касьянов.

Фокус ранее подробно рассказывал о ракетной атаке ВС РФ центра Чернигова 19 августа.