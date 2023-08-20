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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины ВС РФ ударили по центру Чернигова

Обстрел Чернигова: поисково-спасательная операция завершена, количество пострадавших возросло

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Фото: Скрин видео | В результате атаки ВС РФ были повреждены 66 жилых домов

Заместитель руководителя ОП Алексей Кулеба рассказал, что в результате атаки ВС РФ госпитализировали 41 человека. По информации МВД, 15 пострадавших — это дети.

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19 августа была завершена поисково-спасательная операция в Чернигове после ракетного удара ВС РФ по центру города. Об этом проинформировал в соцсетях министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Он сообщал о 136 пострадавших и семи погибших. По данным МВД, среди раненых — 15 детей и 15 полицейских.

"Искренние соболезнования семьям погибших. Скорбим вместе с вами", — написал Клименко.

Однако 20 августа несмотря на завершение поисково-спасательной операции количество пострадавших снова увеличилось. Новые данные сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Алексей Кулеба.

"156 человек пострадали, из них 41 человек в больницах. Всем оказывается необходимая помощь. К сожалению, семеро погибших. Соболезнования семьям", — написал чиновник.

По информации ОП, в результате вражеского обстрела в Чернигове повреждены 66 жилых домов, 10 административных зданий и 67 транспортных средств.

"Работают комиссии, как можно быстрее будут предоставлены компенсации", — отметил Кулеба.

Напомним, 19 августа ВС РФ нанесли ракетный удар по Чернигову. В ОВА рассказали, что враг атаковал центр города из ракетного комплекса "Искандер". От обстрела пострадало здание Драмтеатра, в котором проходила выставка дронов.

20 августа представитель Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов заявил, что целью атаки российских сил была не выставка, а люди. По его словам, сейчас следствие устанавливает, не стал ли ракетный удар результатом сотрудничества местных коллаборационистов с РФ.