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Обстріл Чернігова: пошуково-рятувальна операція завершена, кількість постраждалих зросла

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Фото: Скрін відео | Внаслідок атаки ЗС РФ були пошкоджені 66 житлових будинків

Заступник керівника ОП Олексій Кулеба розповів, що внаслідок атаки ЗС РФ госпіталізували 41 людину. За інформацією МВС, 15 постраждалих — це діти.

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19 серпня була завершена пошуково-рятувальна операція у Чернігові після ракетного удару ЗС РФ по центру міста. Про це проінформував у соцмережах міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Він повідомляв про 136 постраждалих та сімох загиблих. За даними МВС, серед поранених — 15 дітей та 15 поліціянтів.

"Щирі співчуття сім’ям загиблих. Сумуємо разом з вами", — написав Клименко.

Проте 20 серпня попри завершення пошуково-рятувальної операції кількість постраждалих знову збільшилась. Нові дані повідомив заступник керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба.

"156 людей постраждали, з них 41 людина в лікарнях. Усім надається необхідна допомога. На жаль, семеро загиблих. Співчуття родинам", — написав посадовець.

За інформацією ОП, внаслідок ворожого обстрілу у Чернігові пошкоджені 66 житлових будинків, 10 адміністративних будівель та 67 транспортних засобів.

"Працюють комісії, якнайшвидше будуть надані компенсації", — зазначив Кулеба.

Нагадаємо, 19 серпня ЗС РФ завдали ракетного удару по Чернігову. В ОВА розповіли, що ворог атакував центр міста з ракетного комплексу "Іскандер". Від обстрілу постраждала будівля Драмтеатру, в якій проходила виставка дронів.

20 серпня представник Офісу Генпрокурора Юрій Білоусов заявив, що метою атаки російських сил була не виставка, а люди. З його слів, нині слідство встановлює, чи не став ракетний удар результатом співпраці місцевих колаборантів з РФ.