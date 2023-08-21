"Китай знает все". Смартфоны и TikTok передают данные о бойцах ВСУ – эксперт

Виталий Якушев призвал военных ни в коем случае не размещать видео с боевыми успехами в TikTok-аккаунтах.

Любой китайский смартфон да еще и c установленным TikTok собирает о своих пользователях всю приватную информацию, рассказал в эфире телеканала "Ми-Україна" эксперт с кибербезопасности Виталий Якушев. По его словам, китайская соцсеть делает все возможное, чтобы собрать с вашего телефона всю приватную информацию и отослать ее на свои серверы в КНР.

С учетом того, кому может передавать эти данные Китай (с какими странами он сотрудничает), пользоваться китайскими смартфонами и китайскими программами очень рискованно.

"Если у вас китайский смартфон и на нем к тому же установлен китайский TikTok, то можете считать, что китайцы знают о вас все: ваши данные, местоположение, ваши пароли, ваши отпечатки пальцев и, конечно, ваши личные фото", — сказал Виталий.

Особую опасность, по его словам, представляет использование соцсети нашими военными на фронте. Очень часто они размещают в TikTok видео с передовой, а это нельзя делать ни в коем случае. Ведь Китай кроме всего прочего внимательно отслеживает местоположение пользователей смартфонов и TikTok, в том числе.

"Китай собирает не только геоданные своих пользователей, но даже зашифрованную информацию и файлы. Да, их очень долго и сложно расшифровывать, но Китай делает такой "запас" на будущее, чтобы потом когда-нибудь их расшифровать и использовать эти данные для разведки", — отмечает киберэксперт.

Спецслужбы КНР знают все о пользователях TikTok по всему миру и собирают данные людей, использующих китайские смартфоны Фото: Facebook

Нужно обязательно помнить, говорит Виталий, что любые китайские смартфоны (Xiaomi, OPPO, ZTE, Huawei и т.д.) или популярные китайские программы (типа TikTok, WeChat, Xiaomi Home и т.д.) обязательно будут шпионить за вами. Для себя эти приложения потребуют от вас максимальное количество разрешений для работы на смартфоне, а без разрешений просто не будут функционировать. Поэтому у вас есть выбор – или отдавать свои данные китайцам или не пользоваться китайскими смартфонами и программами.

"В плане сбора информации с использованием смартфонов и программ у китайских производителей полный карт-бланш. Они просто обязаны это делать по правилам своей страны. А дальше можете представить, с кем дружит Китай и кому может передавать ваши данные, а тем более данные наших военных", — говорит Виталий Якушев.

Интервью с киберэкспертом Виталием Якушевым

Ранее Фокус сообщал, что волна запрета TikTok в США может докатиться и до Украины. Некоторые штаты уже стали запрещать китайскую соцсеть.

Так же мы рассказывали, что китайские смартфоны – настоящий кошмар для конфиденциальности владельца. Киберэксперты провели тесты Xiaomi, Realme, OnePlus, Oppo и выяснили, что они постоянно отсылают в Китай информацию о своем владельце.