Как решит Запад: почему волна запрета TikTok может докатиться до Украины, — эксперты

В американском штате Монтана запретили TikTok. Фокус побеседовал со специалистами по кибербезопасности о китайской соцсети и рисках ее использования.

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Запрет TikTok в Америке: что происходит?

Губернатор американского штата Монтана Грег Джианфорте 17 мая подписал закон, запрещающий приложение TikTok, пишет агентство Reuters. Если точнее, приложение должно быть удалено из магазинов Apple и Google.

Вообще борьба с TikTok в США началась гораздо раньше. Еще в августе 2020 года Дональд Трамп, который в то время был президентом, сказал, что китайская разведка может использовать приложение для своих целей. Он предупредил, что его команда рассматривает возможность запрета соцсети. Китайские власти в ответ обвинили Вашингтон в дискриминации.

Администрация Байдена на фоне новой волны кризиса в американско-китайских отношениях решила вернуться к этому вопросу. В конце февраля этого года стало известно, что Белый дом дал правительственным учреждениям 30 дней, чтобы они удалили из федеральных устройств и систем китайскую социальную сеть. При этом новые правила касались только рабочего оборудования – устанавливать приложение на личные гаджеты сотрудникам ведомств разрешалось.

Но в Монтане на этом решили не останавливаться. До следующего года магазинам мобильных приложений запрещается предлагать пользователям приложение на территории штата. Это должно защитить американцев от сбора разведданных Китаем.

США — не единственная страна, где занимаются этим вопросом. В Новой Зеландии в марте также запретили использовать приложение на устройствах с доступом к парламентской сети из-за проблем кибербезопасности.

Что не так с TikTok?

TikTok является одним из приложений, показатели которых растут быстрее всего в мире. В 2022 году в соцсети было 1,4 млрд активных пользователей ежемесячно, 150 млн из них – американцы. Ожидается, что к концу 2023 года количество пользователей в мире достигнет 1,8 млрд.

Виталий Якушев, генеральный директор международной консалтинговой компании по кибербезопасности 10Guards, в комментарии Фокусу говорит, что риски загрузки TikTok напрямую связаны с тем, что китайские силовые структуры собирают данные пользователей соцсети.

"Почему-то в нашем обществе меньше говорят о TikTok, чем о Telegram, хотя что касается последнего, то нет стопроцентных доказательств, что это приложение делится информацией с Россией. А вот TikTok точно предоставляет данные правительству Китая", — комментирует он.

При этом эксперт уверен, что сегодня еще нет конкретной угрозы использования соцсети, но такие риски точно могут быть в будущем.

"В условиях использования любого приложения прописывается, что для работы ему нужен, например, доступ к камере и клавиатуре, но условно кроме того он получает еще доступ к контактам", — объясняет Якушев.

Уже известно, что TikTok собирает больше информации, чем об этом официально заявляет. Так, австралийско-американская компания по кибербезопасности Internet 2.0 подготовила отчет, в котором отметила, что когда приложение используется, оно получает гораздо больше разрешений к тем или иным данным, чем ему действительно нужно.

"Если вы скажете Facebook, что не хотите делиться чем-либо, он больше не будет спрашивать вас. TikTok гораздо более агрессивный", — сказал в комментарии Co-CEO Internet 2.0 Роберт Поттер.

Впрочем, основные риски китайского приложения могут быть связаны с тем, как они будут использовать свои алгоритмы показа контента. То есть посредством соцсети компания, а значит и китайское правительство, могут сознательно и целенаправленно показывать пользователям пропагандистские ролики, говорит эксперт по кибербезопасности. И если речь идет об американских пользователях, это может быть именно китайская пропаганда, а в условиях войны в Украине — российская пропаганда.

Тарас Кльоба, Big Data Engineering Manager львовской IТ-компании SoftServe, в свою очередь отмечает, что риски использования TikTok связаны с возможностью привлечения собранных данных для шпионажа или определенного влияния.

"Например, с помощью собранных данных могут создаваться детальные профили пользователей, которые могут использоваться для целей манипуляции или дезинформации", — комментирует он.

Могут ли запретить TikTok в Украине?

На вопрос о запрещении использования приложения в разных странах уже отвечал Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики. В интервью агентству "Интерфакс-Украина" в апреле этого года он сказал : "Я у себя TikTok поставил до войны на два дня и потом понял, что не мое, и не потому, что там не интересно, а потому что это совсем другой контент. Это не Telegram-каналы, это не другие социальные сети. Нужно изучить вопрос, почему пошла такая тенденция относительно запрета использования TikTok в государственных учреждениях".

Тарас Кльоба в комментарии Фокусу говорит, что волна запрета китайского приложения потенциально может дойти до любой страны — все зависит только от политического климата, отношений с Китаем и отношения к цифровой безопасности.

"Украина в этом вопросе не исключение. Если украинское правительство решит, что TikTok представляет угрозу национальной безопасности или конфиденциальности граждан, они могут рассмотреть вариант его запрета", — отмечает он.

Якушев разделяет это мнение. Он напоминает, что раньше Украина была достаточно лояльна к Китаю. Так, в 2019 году КНР стала крупнейшим торговым партнером Украины, а в 2021 году экспорт украинских товаров в Китай вырос на 20% и составил 12% всего украинского экспорта. Торговые отношения логически переходили в дипломатические: даже осенью прошлого года, когда Пекин так и не выступил против военной агрессии РФ, Киев поддержал Китай на международной арене. 6 октября Украина не проголосовала за резолюцию Совета ООН по правам человека по обсуждению предполагаемого геноцида уйгуров на территории КНР. Следует заметить, что таким образом мы стали единственной страной в Европе, воздержавшейся от голосования.

Но, как считает Якушев, Украина хочет присоединиться к ЕС и НАТО, поэтому чем дальше, тем больше она не сможет себе позволять идти вразрез с западной позицией по отношению к Китаю.

"Блокировка китайских каналов пропаганды или потенциально способых стать ими, такими как TikTok, скорее всего, будет общей позицией Запада. Сегодня Украина уже полностью на стороне западного мира, поэтому все эти риски будут актуальны и для нас", — подчеркивает эксперт.

Какие есть технические инструменты для запрета TikTok?

В американском штате Монтана китайскую соцсеть запретили просто: Apple и Google не могут распространять TikTok через свои магазины приложений (App Store и Google Play), но при этом сами граждане имеют право пользоваться приложением, если оно у них установлено.

Эксперты соглашаются, что аналогичный инструмент могут использовать и в Украине, если власти все же решат запретить TikTok. При этом, как отмечает Якушев, это 100% сработает для "айфонов", однако владельцы "андроидов" все равно смогут установить приложение другим способом.

По словам Кльобы, технически есть возможность полностью запретить населению пользоваться соцсетью.

"Запрет TikTok мог бы быть реализован через блокировку IP-адресов или DNS-записей, принадлежащих сервису. Интернет-провайдеры могут быть обязаны блокировать доступ к этим IP-адресам или DNS-записям на уровне сети", — объясняет он.

Впрочем, Якушев уверен, что сегодня уже есть разные способы обходить любые запреты, а это значит, что тот, кто захочет, будет продолжать смотреть TikTok. Поэтому, в первую очередь, власти нужно вести разъяснительную кампанию, рассказывать, почему его использование могут ограничить и какие риски связаны с китайским приложением.