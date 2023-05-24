Як вирішить Захід: чому хвиля заборони TikTok може докотитись до України, — експерти

В американському штаті Монтана заборонили TikTok. Фокус поговорив з фахівцями з кібербезпеки про китайську соцмережу та ризики її використання.

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Заборона TikTok в Америці: що відбувається?

Губернатор американського штату Монтана Грег Джіанфорте 17 травня підписав закон, який забороняє додаток TikTok, пише агенція Reuters. Якщо точніше — застосунок мають вилучити із магазинів Apple та Google.

Взагалі, боротьба з TikTok в США почалась набагато раніше. Ще в серпні 2020 року Дональд Трамп, який на той час був президентом, сказав, що китайська розвідка може використовувати додаток для своїх цілей. Він попередив, що його команда розглядає можливість заборонити соцмережу. Китайська влада у відповідь звинуватила Вашингтон у дискримінації.

Адміністрація Байдена на тлі нової хвилі кризи у американсько-китайських відносинах вирішила повернутись до цього питання. Наприкінці лютого цього року стало відомо, що Білий дім дав урядовим установам 30 днів, щоб вони видалили із федеральних пристроїв і систем китайську соціальну мережу. При цьому нові правила стосувались лише робочого обладнання — встановлювати застосунок на особисті гаджети співробітникам відомств дозволялось.

Але в Монтані на цьому вирішили не зупинятись. До наступного року магазинам мобільних додатків забороняється пропонувати користувачам додаток на території штату. Це має захистити американців від збору розвідданих Китаєм.

США — не єдина країна, де опікуються цим питанням. У Новій Зеландії в березні також заборонили використовувати додаток на пристроях із доступом до парламентської мережі через проблеми кібербезпеки.

Що не так з TikTok?

TikTok є одним із додатків, показники яких зростають найшвидше у світі. У 2022 році у соцмережі було 1,4 млрд активних користувачів щомісяця, 150 млн з них — американці. Очікується, що до кінця 2023 року кількість користувачів в світі досягне 1,8 млрд.

Віталій Якушев, генеральний директор міжнародної консалтингової компанії з кібербезпеки 10Guards, в коментарі Фокусу каже, що ризики завантаження TikTok безпосередньо повʼязані з тим, що китайські силові структури збирають дані користувачів соцмережі.

"Чомусь у нашому суспільстві менше говорять про TikTok, ніж про Telegram, хоча що стосується останнього, то немає стовідсоткових доказів, що цей застосунок ділиться інформацією з Росією. А от TikTok стовідсотково надає дані уряду Китаю", — коментує він.

При цьому експерт впевнений, що сьогодні ще немає конкретної загрози від використання соцмережі, але такі ризики точно можуть бути у майбутньому.

"В умовах користування будь-якого додатку прописується, що для роботи йому потрібен, наприклад, доступ до камери і клавіатури, але умовно крім того він отримує ще доступ до контактів", — пояснює Якушев.

Наразі вже відомо, що TikTok збирає більше інформації, ніж про це офіційно заявляє. Так, австралійсько-американська компанія з кібербезпеки Internet 2.0 підготувала звіт, в якому зазначила, що коли додаток використовується, він отримує значно більше дозволів до тих чи інших даних, ніж йому насправді потрібно.

"Якщо ви скажете Facebook, що не хочете ділитися чимось, він більше не запитуватиме вас. TikTok набагато агресивніший", — сказав в коментарі Co-CEO Internet 2.0 Роберт Поттер.

Втім, основні ризики від китайського додатку можуть бути повʼязані з тим, як вони використовуватимуть свої алгоритми показу контенту. Тобто за допомогою соцмережі компанія, а значить і китайський уряд, можуть свідомо і цілеспрямовано показувати користувачам пропагандистські роліки, говорить експерт з кібербезпеки. І якщо йдеться про американських користувачів, то це може бути саме китайська пропаганда, а в умовах війни в Україні — російська пропаганда.

Тарас Кльоба, Big Data Engineering Manager львівської ІТ-компанії SoftServe, своє чергою зауважує, що ризики використання TikTok пов'язані з можливістю залучення зібраних даних для шпигунства або певного впливу.

"Наприклад, за допомогою зібраних даних можуть створюватись детальні профілі користувачів, які можуть бути використані для цілей маніпуляції або дезінформації", — коментує він.

Чи можуть заборонити TikTok в Україні?

На питання про заборону застосунку у різних країнах вже відповідав Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики. В інтервʼю агенції "Інтерфакс-Україна" в квітні цього року він сказав: "Я в себе TikTok поставив колись до війни на два дні й потім зрозумів, що не моє, і не тому, що там не цікаво, а тому що це зовсім інший контент. Це не Telegram-канали, це не інші соціальні мережі. Потрібно вивчити питання, чому власне пішла така тенденція стосовно заборони використання TikTok у державних установах".

Тарас Кльоба в коментарі Фокусу говорить, що хвиля заборони китайського застосунку потенційно може дійти до будь-якої країни — все залежить лише від політичного клімату, стосунків з Китаєм та ставлення до питань цифрової безпеки.

"Україна в цьому питанні не є винятком. Якщо український уряд вирішить, що TikTok становить загрозу національній безпеці або приватності громадян, вони можуть розглянути варіант його заборони", — наголошує він.

Якушев розділяє цю думку. Він нагадує, що раніше Україна була доволі лояльна до Китаю. Так, у 2019 році КНР стала найбільшим торговельним партнером України, а в 2021 році експорт українських товарів до Китаю зріс на 20% та склав 12% від усього українського експорту. Торговельні відносини логічно переходили в дипломатичні: навіть восени минулого року, коли Пекін так і не виступив проти військової агресії РФ, Київ підтримав Китай на міжнародній арені. 6 жовтня Україна не проголосувала за резолюцію Ради ООН з прав людини щодо обговорення імовірного геноциду уйгурів на території КНР. Слід зауважити, що таким чином ми стали єдиної країною в Європі, яка утрималась від голосування.

Але, як вважає Якушев, Україна хоче приєднатися до ЄС та НАТО, тому чим далі тим більше вона не зможе собі дозволяти йти врозріз з західною позицією щодо Китаю.

"Блокування китайських каналів пропаганди або таких, що потенційно можуть стати ними, зокрема TikTok, скоріш за все, буде спільною позицією Заходу. Сьогодні Україна вже повністю на боці західного світу, тому всі ці ризики будуть актуальними і для нас", — підкреслює експерт.

Які є технічні інструменти для заборони TikTok?

В американському штаті Монтана китайську соцмережу заборонили в простий спосіб — Apple та Google не можуть розповсюджувати TikTok через свої магазини додатків (App Store й Google Play), але при цьому самі громадяни мають право користуватись застосунком, якщо він в них встановлений.

Експерти погоджуються, що аналогічний інструмент можуть використати і в Україні, якщо влада все ж таки вирішить заборонити TikTok. При цьому, як зазначає Якушев, це 100% спрацює для "айфонів", однак власники "андроїдів" все одно зможуть встановити додаток в інший спосіб.

За словами Кльоби, технічно є можливість і повністю заборонити населенню користуватись соцмережею.

"Заборона TikTok могла б бути реалізована через блокування ІР-адрес або DNS-записів, що належать сервісу. Інтернет-провайдери можуть бути зобов'язані блокувати доступ до цих ІР-адрес або DNS-записів на рівні мережі", — пояснює він.

Втім, Якушев впевнений, що сьогодні вже є різні способи обходити будь-які заборони, а це значить, що той, хто захоче, продовжуватиме дивитись TikTok. Тому в першу чергу владі треба вести розʼяснювальну кампанію, розказувати, чому його використання можуть обмежити та які ризики повʼязані з китайським додатком.