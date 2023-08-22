"Дроны с клешнями воруют раненых": боевик "Ахмата" пожаловался на украинскую "Бабу Ягу"

По его словам, украинцы оборудовали БПЛА пластинами от бронежилетов и на них не действуют системы радиоэлектронной борьбы.

На Запорожском направлении украинские военные используют большие модернизированные дроны, чтобы по ночам воровать раненых бойцов армии России. Об этом рассказал пропагандистскому "МК" боевик из чеченского подразделения "Ахмат" с позывным "Раут".

По его словам, речь идет о дронах "Баба Яга" размером с человека, который обычно сопровождают два маленьких разведывательных БПЛА типа DJI Mavic. Эти дроны появляются ночью и сбить их сложно, потому что на них не действуют системы РЭБ. При этом "Баба Яга" за один вылет может сбросить до четырех 82-мм мин или две большие 120 мм мины, а ее мощности хватает на 15 боевых миссий. Средства радиоэлектронной борьбы на беспилотники не действуют, а для защиты от стрелкового оружия украинцы якобы прикрепили к ним пластины от бронежилетов, поэтому россиянам удается сбивать аппараты только из гранатометов, таких как "Шмель" или "Муха".

"Такие же большие дроны, только чуть модернизированнее, ранее противник использовал на Запорожском направлении для того, чтобы воровать наших раненых. На беспилотнике установлены специальные приспособления, визуально напоминающие клешни, которыми он захватывает человека, не способного убежать, спрятаться или отбиться от него", — заявил оккупант.

Украинские военные действительно применяют крупные дроны "Баба Яга", которые могут поднимать боеприпасы весом до 20 кг, но никак не человека. Бойцы ВСУ показывали, как применяют такие БПЛА для ночных бомбардировок оккупантов в Херсонской области. "Баба Яга" работает автономно — оператор загружают координаты целей, после чего дрон летит к указанном месту, сбрасывает боеприпас, а затем самостоятельно возвращается.

Боевик "Ахмата" так же отметил, что сейчас им противостоят украинцы из Львовской области при поддержке "спецназа из Грузии", а руководят ими "фанатичные националисты". Эти бойцы ВСУ пришли на смену профессионалам из 3-ей отдельно-штурмовой бригады ВСУ, которая выведена на ротацию.

"Наши бойцы слышали грузинскую речь и находили нашивки", — поведал боевик пропагандистам еще один миф.

Ранее Фокус сообщал, какие опасные ударные дроны имеет Украина и на что они способны. Полноценную войну невозможно вести и выигрывать, не нанося ударов по территории противника, и для этого украинцам нужны дальнобойные дроны. После полномасштабного вторжения России украинским войскам понадобилось оружие большой дальности, и эту роль возложили на беспилотники различной конструкции.