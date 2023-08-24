Военные получат новейшую систему РЭБ Sentinel A4: обнаружит ракеты, дроны и минометы

Армия США одобрила модернизацию своих радаров ПВО новой решеткой с фазовым и частотным сканированием.

Минобороны США одобрила финансирование программы улучшения систем противовоздушной обороны новыми фазовыми решетками Sentinel A4 производства Lockheed Martin, сообщает Defense News. Военные говорят, что модернизация имеет решающее значение для будущего оборонного потенциала.

Согласно одобренной программе к 2025 году армия США получит 19 обновленных радарных систем. На данный момент цель армии по приобретению радаров составляет 240 систем, что обеспечит возможность как минимум шести батальонов, сообщил журналистам генерал-майор Фрэнк Лозано.

Активная решетка с электронным сканированием Sentinel A4 — это радар следующего поколения, который планируется заменить нынешнюю решетку с фазовым и частотным сканированием в Sentinel A3 и более ранних версиях. Обновленная радиолокационная станция способна обнаруживать крылатые ракеты, беспилотники, ракеты, артиллерию и минометы, а также одновременно выявлять и отслеживать различные типы угроз.

Модернизация ПВО с помощью Sentinel A4 является частью будущей глобальной армейской интегрированной системой боевого управления противовоздушной и противоракетной обороной (IBCS).

"За последние пять-семь лет было много дискуссий по поводу защиты от крылатых ракет, и был дан большой импульс тому, чтобы у нас была хорошая система IBCS", — сказал Лозано. "Sentinel A4 является ключевым компонентом этого и армия США получит действительно высококачественный радар", — добавил военный.

По словам Лозано, армия планирует осуществить переход с радаров А3 на А4 путем переобучения солдат. Но перед этим Пентагон хочет убедиться, что обновленные радарные системы удобны для военных. "По мере того, как мы получаем отзывы от солдат мы вносим с помощью разработчиков обновления и улучшения, а затем снова отдаем систему на проверку в армию. Радары должны полностью соответствовать всем требованиям и Пентагона и солдат, которые будут с ними работать", подчеркивает генерал-майор.

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