Интернет Starlink должен стать еще быстрее: о чем Илон Маск договорился с Cloudflare

Акции Cloudflare, с которой SpaceX будет сотрудничать, тут же выросли в цене. Компания доставляет контент через интернет по всему миру.

Компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, будет работать вместе с Cloudflare над повышением производительности своего спутникового интернет-сервиса Starlink. Об этом сообщает cайт The Information, ссылаясь на собственные источники.

По информации The Information, обе компании работают над расширением сети мини-центров обработки данных Starlink по всему миру. Это могло бы помочь Starlink обеспечить более высокую скорость сети для своих клиентов. Акции Cloudflare, предоставляющей услуги доставки контента, подскочили на 7,2%.

Cloudflare – американская компания, предоставляющая сетевые услуги доставки контента и смягчением хакерских DDoS атак на сайты. Так же службы Cloudflare работают в качестве посредника между посетителем вебсайта и хостинг-провайдером Cloudflare, выполняющим роль обратного прокси. А еще в 2014 году компания представила проект "Галилео" в ответ на кибератаки против важных, но уязвимых целей, таких как художественные группы, гуманитарные организации и представители политического инакомыслия.

Но одним из важнейших именно сетевых продуктов, который может повысить скорость интернета, является "Сеть доставки контента" от Cloudflare. Компания имеет большое количество подключений к пунктам обмена в интернете любой сети по всему миру. Cloudflare кэширует контент, чтобы действовать как сеть доставки контента (CDN), после чего все запросы проходят через серверы компании с кэшированным содержимым, подаваемым непосредственно из Cloudflare.

Ранее стало известно, что в Пентагоне обвинили россиян в попытке вывести из строя связь Starlink в Украине. Американский генерал Ченс Зальцман считает, что космос неизбежно становится областью потенциальных конфликтов. Поэтому в Пентагоне намерены реализовать программу укрепления космической обороны.

Так же сообщалось, что Илон Маск лично беседовал с Путиным и отключил Starlink для ВСУ. По данным журналистов, представитель Минобороны США Колин Каль узнал в октябре прошлого года, что миллиардер провел переговоры с главой Кремля.

А еще Фокус сообщал о появлении нового конкурента для Starlink в Украине. Для нашей страны "откроют" спутниковую связь Satcube. Терминалы Satcube работают не хуже, чем Starlink и не зависят от спутников SpaceX Илона Маска. К тому же, их сложнее заглушить средствами РЭБ, уверяют создатели.