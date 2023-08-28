Готовятся применять в бою: США получили лазерное оружие Phantom размером с холодильник

Phantom довольно прочный и весит около 90 кг, поэтому двое солдат могут переносить его с места на места и подключать.

Компания Northrop Grumman поставила правительству США компактную высокоэнергетическую лазерную установку под названием Phantom, которую будут применять в качестве оружия. Подробности она опубликовала на своем официальном сайте.

Phantom мощностью 10 кВт имеет объем около 0,3 кубометра, почти как мини-холодильник, и весит 200 фунтов (около 90 кг), что позволит переносить его с места на место силами всего двух человек. При этом установка достаточно прочная, чтобы ее можно было без опаски применять в полевых условиях. Northrop Grumman обещает, что интегрирует новое оборудование с другими системами и вскоре поставит его военным для тестирования.

Как считают журналисты сайта New Atlas, Phantom это не полноценное лазерное оружие, а лазерный генератор. Это скорее компонент, и чтобы превратить его в полноценную систему вооружения, его необходимо подключить к источнику питания, а также к прицельной и фокусирующей оптике, направляющей луч на цель. Сейчас инженерам нужно сделать маленькие прочные лазеры более мощными, а огромные и разрушительные установки — поменьше. Когда им удастся достигнуть баланса, тогда у военных появится полноценное лазерное оружие.

"Миниатюризируя передовые возможности, мы расширяем сферу применения нашей технологии и продолжаем лидировать в области лазеров высокой энергии, Northrop Grumman использует свой опыт в области направленной энергии, чтобы создать чрезвычайно компактный, легкий и эффективный лазер для бойцов", — прокомментировал вице-президент и генеральный менеджер по стратегическим космическим системам Northrop Grumman Роберт Флеминг.

Как пишет издание The Debrief, лазерные технологии основаны на производстве когерентного света — луча фотонов одинаковой частоты, который не рассеивается. Волны, создаваемые лазерами, идентичны и синхронизированы, что позволяет создавать управляемый луч.

Армия США давно стремится получить лазерное оружие, но с момента их первого использования во время войны во Вьетнаме сталкивается со множеством проблем при использовании лазеров в практических боевых ситуациях, в том числе недостаточно высокая мощность, высокая стоимость разработки и развертывания. Согласно отчету Счетной палаты правительства США (GAO), опубликованному ранее в 2023 году, Пентагон ежегодно тратит около $1 млрд на разработку направленного энергетического оружия, в том числе лазерного, способного обеспечить защиту от беспилотных летательных аппаратов, снарядов и других угроз.

"Однако у Министерства обороны возникли проблемы с выводом этих технологий из лаборатории в полевые условия по нескольким причинам", — говорится в кратком изложении отчета GAO и отмечается, что одна из проблем, с которыми сталкивается Министерство обороны — это определение того, как использовать такое оборудование в военных целях.

Стремясь помочь военным преодолеть проблемы, возникающие при внедрении оружия направленной энергии, компания Northrop Grumman в прошлом уже разработала несколько очень сложных высокоэнергетических лазеров, которые в настоящее время используются вооруженными силами США. К ним относятся стратегический лазер SILL, а также система высокоэнергетического лазерного оружия HELWS мощностью 300 кВт, специально разработанная для противодействия БПЛА и другим объектам, способным быстро лететь.

Недавно в Китае заявили о создании "бесконечного" боевого лазера. Новая система охлаждения позволит быстро рассеивать тепло и запускать лучи практически непрерывно, поражая самолеты и даже спутники.

Ранее писали, как работает энергетическое оружие и когда его будут применять в бою. Помимо лазеров, ученые рассматривают и другие способы поражения противника, например, микроволны.