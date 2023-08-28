Не боится РЭБ и даже пуль: как ВСУ используют на фронте дрон "Большой Бандерык"

Отечественный октокоптер устойчив к помехам, создаваемым противником, а также может летать в любую погоду.

Украинский октокоптер "Большой Бандерык" уже четыре месяца успешно применяется военными на фронте. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины от 28 августа.

"Большой Бандерык" был допущен к использованию в зоне боевых действий в апреле 2023 года, его разработчики из лабаратории "Дронарня" получили разрешение за один месяц благодаря ускоренной процедуре. На протяжении четырех месяцев отечественный октакоптер во время испытаний показал отличный результат — он успешно функционировал несмотря на снег, шквальный ветер и работу любого оборудования для радиоэлектронной борьбы, которое было на полигоне.

Дрон Большой Бандерык и наземная станция Фото: Минобороны Украины

Дрон "Большой Бандерык" оборудован мультифункциональной системой сброса, которая позволяет выбирать тип боеприпаса отдельно. Но самое важное — это универсальная наземная станция, которая позволяет управлять этим типом БПЛА и другими типами дронов на фронте. К наземной станции "Дронарни" подключается сетевое соединение, и тогда дроном можно управлять из любой точки мира.

Руководитель компании-производителя в свое время рассказал журналистам уникальный случай, который произошел с дроном в зоне боевых действий. По его словам, даже когда в одном из моторов застряла вражеская пуля, беспилотник пролетел 7 километров. А во время полевых испытаний в феврале 2023 года "Большой Бандерык" был единственным из шести дронов, который преодолел систему РЭБ. Дрон полетел даже несмотря на то, что ему мешали порывы ветра в 10 метров за секунду.

Технические характеристик дрона "Большой Бандерык"

количество моторов — 8 шт;

полезная нагрузка — до 31,5 кг;

мультифункциональная система сброса обеспечивает точную доставку различных типов боеприпасов;

тип управления — удаленное, из любой точки мира при наличии универсальной наземной станции.

Так выглядит дрон "Большой Бандерык", который ВСУ успешно применяют на фронте уже 4 месяца Фото: Минобороны Украины

Отметим, в середине июля дрон Бандерик-К разнес УРАЛ россиян с боеприпасами. Беспилотник "Бандерик-К" весит всего 2 кг, но может летать на 8 км и уничтожать небронированные цели.

Напомним, в конце февраля 2023 года в Киеве создали дроны "Большой Бандерик", истребляющие россиян бомбами. Ударные дроны поднимают по 4 боеприпаса общим весом до 8 кг и преодолевают расстояние 8 км. ВСУ эффективно применяли их под Херсоном и на других направлениях.