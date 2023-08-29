Черномосркий флот РФ получит дрон "Сарыч-2": как оккупанты будут его использовать

"Сарыч-2" имеет форму "летающее крыло" и способен нести модули для разведки. Партию таких дронов уже закупили за счет оккупационных властей Крыма.

Российская компания "Робоавия" объявила о первых будущих поставках дрона "Сарыч-2" для черноморского флота РФ, сообщает агентство РИА Новости. Как рассказал журналисту агентства руководитель московского представительства предприятия-разработчика Валентин Киселев, беспилотник будет выполнять разведывательные функции и уже проходит все необходимые испытания. Партия дронов оплачена оккупационным правительством Крыма.

"Сейчас наш разведывательный беспилотник "Сарыч-2" проходит госиспытания, отдельно апробацию мы прошли на Черноморском флоте. Кроме того, партии этих дронов были закуплены по спецзаказу и в некоторые подразделения, финансируемые правительством Крыма", — рассказал он.

Говоря о технических характеристиках машины, собеседник агентства пояснил, что на "Сарыче-2" установлен электродвигатель, построенный по схеме "летающее крыло". Дрон имеет взлетную массу 14 килограммов, размах крыльев 3 целых 1 метр, максимальную высоту полета 5 километров и максимальную скорость 108 км/ч.

"Наша разработка оснащается видеокамерой и тепловизором – имеет 60-кратное увеличение в HD-формате и бортовой компьютер, установленный на БЛА. С помощью машинного зрения "Сарыч" может обнаружить технику противника на расстоянии до 2,5 километров. Также бортовой компьютер сам ее отслеживает и высчитывает ее координаты, значительно облегчая работу оператора беспилотника", — сказал Киселев.

"Сарыч" имеет защиту от систем РЭБ и алгоритмы, которые позволяют БПЛА вернуться на базу даже в случае полной потери связи, подчеркнул представитель компании-разработчика. Киселев заявил, что максимальное время полета, показанное дроном на испытаниях составило 4 часа 22 минуты, правда, тогда "Сарыч" летал фактически пустой, в идеальных условиях полигона. "В реальной боевой обстановке при ветре и воздействии противника этот дрон сможет летать где-то в течение 2,5 часов", — добавил собеседник агентства.

Ранее Фокус сообщал, что неизвестные партизаны запустили дрон и взорвали штаб "кадыровцев" в Энергодаре. На место происшествия прибыли пожарные расчеты и кареты скорой помощи, а местную оккупационную администрацию срочно эвакуировали.