Впервые в мире: Samsung выпустит смартфон с рекордным объемом памяти 2 ТБ

Экран Galaxy S24 Ultra будет более ярким, чем у предыдущих моделей производителя, а алюминиевые панели заменят на титановые.

Samsung может выпустить первый в мире смартфон с накопителем памяти в 2 ТБ. Информация о новой модели производителя — смартфоне Samsung Galaxy S24 Ultra — опубликовали в соцсети X (Twitter) пользователь с ником Revegnus (Tech_Reve), который следит за утечками информации от производителей.

"S24Ultra получит варианты с 2 ТБ", — говорится в сообщении.

Кроме того появилась информация, что оперативная память для варианта с 256 ГБ будет составлять 12 ГБ. Однако может быть выпущена модель с 128 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ. Известно, что Samsung Galaxy S24 Ultra появится в продаже в 2024 году.

Что известно о новом Samsung Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 Ultra может быть оснащен оптимизированным чипсетом Snapdragon 8 Gen 3. В дополнение к более мощному чипу, Galaxy S24 Ultra может похвастаться улучшениями камеры, подчеркнутыми более мощным телеобъективом. Samsung также может рассмотреть возможность увеличения частоты обновления 6,8-дюймового дисплея телефона, а также нового подхода к многоярусному аккумулятору, который может продлить срок службы телефона без подзарядки.

Кроме того экран Galaxy S24 Ultra будет более ярким, чем у предыдущих моделей производителя. Одно из потенциальных изменений в дизайне Galaxy S24 Ultra может касаться материалов, которые использует Samsung. Многочисленные источники сообщают, что в будущем телефоне алюминиевые панели Samsung Armor Aluminium будут заменены на титановые. В одном из таких отчетов от лидера Ice Universe утверждается, что Galaxy S24 Ultra будет весить меньше, чем S23 Ultra, на целый грамм.

Технические характеристики Galaxy S24 Ultra

чипсет — Snapdragon 8 Gen 3 или Exynos 2400;

частота обновления — 144 Гц;

телеобъектив с разрешением 50 МП, заменяющий один из 10-мегапиксельных зум-объективов на S23 Ultra;

увеличенный датчик основной камеры для улавливания большего количества света;

титановые боковые панели.

Напомним, в конце июля стало известно, каким будет новый iPhone 15. Линейки iPhone 15 и 15 Pro самое большое обновление с тех пор, как Apple добавила технологию 5G.

Кроме того недавно СМИ писали о том, что смартфон G42 5G можно будет починить "на коленке". Производитель обещает, что замена дисплея, аккумулятора, разъема зарядки и задней крышки не будет проблемой для любого пользователя.