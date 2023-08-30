Производитель "Байкалов" обонкротился: патенты продадут, но они вряд ли кому-то нужны

Все активы и интеллектуальную собственность компании хотят продать с аукциона за $5 миллионов, но эксперты сомневаются, что кто-то захочет купить их за такие деньги.

Российская компания "Т-Платформ", которая занималась разработкой "суверенных" чипов "Байкал" и работала под эгидой производителя микросхем Baikal Electronics, признана банкротом, сообщает издание "КоммерсантЪ". Это означает, что из-за накопившихся долгов перед кредиторами в сумме около $7,7 миллионов все имущество, активы и интеллектуальную собственность, связанную с процессорами "Байкал" теперь выставят на аукцион.

Торги должны состояться менее чем через месяц — 26 сентября. "Т-Платформ" рассчитывает получить в результате аукциона $5 миллионов, чтобы хоть как-то рассчитаться с кредиторами. Однако эксперты рынка сомневаются, что патенты и документация по морально устаревшим процессорам будет кому-то интересна. Тем более, что самостоятельно Baikal Electronics не мог производить чипы по "древнему" 65-нм техпроцессу из 90-х годов, а заказывал их у тайваньской TSMC, которая перестала сотрудничать с Россией после нападения на Украину.

Выставленные на аукцион технологии "Байкалов" действительно уже не актуальны. Например, процессор Baikal-M1 основан на восьми устаревших ядрах Arm Cortex-A57, работающих на частоте 1,50 ГГц и оснащен кешем L3 объемом 8 МБ, который сопровождается восьмикластерным графическим процессором Arm Mali-T628 с двумя конвейерами отображения.

"Т-Платформ" была одной из немногих российских компаний с амбициями по созданию экзафлопсных суперкомпьютеров и разработке отечественных процессоров. Baikal Electronics не планирует истребовать патенты или разработки и там надеются, что новый владелец продолжит развивать направление чипов "Байкал".

Проблемы у "Т-Платформ" появились еще осенью 2021 года с подачи иска в суд от АО "Рамек-ВС", рассказывает Cnews. Уже тогда "Т-Платформ" накопила внушительную сумму перед своими кредиторами и в 2022 году была вынуждена подать на банкротство. К тому же, в 2019 году один из ее руководителей Всеволод Опанасенко получил 2 года в колонии общего режима по делу о проблемной поставке компьютеров для российского МВД, что подкосило компанию.

Ранее Фокус рассказывал, что энтузиасты протестировали российский чип, играя в S.T.A.L.K.E.R., The Dark Mod, The Elder Scrolls III и Gothic 2. Процессор "Эльбрус" ни на что не годится.