Силы обороны получили 30 боевых "роботов": как "Сабли" и "Рыси" усилят армию (видео)

С помощью украинских наземных систем военные смогут вести бой с безопасного расстояния и беречь свои жизни, освобождая оккупированные районы, заверил вице-премьер Михаил Федоров.

Более 1000 дронов и 30 роботизированных систем разных типов получат украинские военные для борьбы с армией России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, технологии и инновации играют ключевую роль в современной войне. "Для победы нужно еще больше дронов и военных инноваций", — написал глава Минцифры. ВСУ получили 25 боевых турелей "Сабля", которые можно разместить на боевой автомобиль или укрепить в блиндаже, окопе, другой важной точке для огневого прикрытия. Турель управляется удаленно оператором, когда тот находится на безопасном от обстрела расстоянии.

Так же наши бойцы получили пять автономных мобильных платформ "Рысь" — эти роботы способны подвозить боеприпасы прямо на поле боя. По словам Михаила Федорова, в сочетании с турелями они "превращаются в смертельное оружие против врага".

Силы обороны также получат и незаменимые на фронте FPV-дроны (с видом от первого лица) Mavic и Matrice в количестве 900 и 100 единиц соответственно.

"Эти беспилотники уже показали свою эффективность на поле боя. Они быстрые, надежные и смертоносные", — отметил глава Минцифры.

Ранее стало известно, что на днях Михаил Федоров протестировал несколько моделей автономных наземных роботов созданных в рамках платформы Brave1. Эта платформа объединяет инженеров и компании со всей Украины, чтобы вместе создавать дроны и боевых роботов для борьбы с российскими оккупантами и как можно быстрее внедрять разработки в войска при поддержке Минобороны Украины. Судя по снимкам, опубликованным Федоровым в своей Facebook, украинцы создали роботов-камикадзе, роботизированные турели и автономные платформы для доставки или эвакуации раненых.

Так же глава Минцифры протестировал антидроновое ружье Piranha украинской разработки. Глава профильного министерства Михаил Федоров особо подчеркнул то, что техника от Piranha Tech смогла посадить самый распространенный в зоне боевых действий китайский квадрокоптер — Mavic 3, который часто применяют российские оккупанты.