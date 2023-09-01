Российские хакеры взламывают телефоны бойцов ВСУ, чтобы узнать военные планы, — CNN

Вредоносный код российских хакеров был разработан для кражи данных, отправляемых с мобильных устройств через спутниковый интернет Starlink.

Российские военные хакеры атакуют мобильные устройства украинских защитников, чтобы узнать планы боевых действий. Об этом говорится в рекомендациях Агентства по кибербезопасности США для Австралии, Канады, Новой Зеландии и Великобритании.

Отмечается, что хакеры ВС РФ атаковали мобильные устройства украинских военнослужащих, пытаясь похитить конфиденциальную боевую информацию, которая может помочь оккупантам в войне против Украины.

Сотрудники агентства по кибербезопасности ссылаются на заявления СБУ о том, что российские хакеры пытались проникнуть в планшеты на платформе Android, которые украинские военные использовали для "планирования и выполнения боевых задач".

Вредоносный код российских хакеров был разработан для кражи данных, отправляемых с мобильных устройств посредством спутникового интернета Starlink.

Однако неизвестно, насколько успешной была такая попытка взлома. По информации СБУ, некоторым взломам удалось воспрепятствовать, но известно, что россияне смогли установить на планшеты вредоносное программное обеспечение.

"Мобильные вредоносные программы особенно коварны, поскольку могут сообщить разведывательным службам о физическом местоположении целей", — пояснил Джон Халтквист, главный аналитик компании Mandiant, которая специализируется в сфере кибербезопасности и принадлежит Google.

Напомним, что сторонники России "взломали" ЖД Польши устройством за $30. Сообщение более 20 поездов на польской железной дороге было приостановлено из-за необычной диверсии.

Также сообщалось, что хакеры взломали личные данные председателя Госдумы РФ Бабакова.