"Боремся за выживание": украинки превращают дешевые дроны в оружие против россиян (видео)

Женщин-добровольцев обучают управлять FPV-дронами и атаковать технику ВС РФ на секретной базе проекта Victory Drones.

Украина пытается получить преимущество в войне дронов, постоянно атакую российские войска и города беспилотниками. Для этого требуется большой штат операторов и поскольку множество мужчин ушли на войну управлять дронами теперь стали женщины, сообщает в своем репортаже CNN.

Сегодня для успеха на фронте требуется много операторов БПЛА, потому в Украине массово организовываются курсы по обучению мастерству управления квадрокоптерами. Одним из таких проектов является Victory Drones — экосистема обучения операторов беспилотников для ВСУ, ГСЧС и медслужб в сотрудничестве с Генштабом Украины.

Журналисты CNN побывали на одном из секретных полигонов, расположенном у заброшенной церкви. Здесь молодые женщины разных профессий тренируются управлять беспилотниками типа Mavic, преодолевая различные воздушные препятствия.

"Мы делаем все что в наших силах для сопротивления российским оккупантам. Все просто — русские пришли нас убить и мы боремся за свое выживание, — говорит Юлия, одна из курсанток курса обучения управления БПЛА. — До войны я была писательницей и режиссером фильмов, а теперь — оператор дрона".

На курсах используют модифицированные под сброс боеприпасов китайские квадрокоптеры. Это очень дешевое решение по сравнению с тем уроном на миллионы долларов, который они могут нанести российской техники, отмечают журналисты. Во время занятий девушек учат сбрасывать бутылки с песком на предполагаемую цель, а наработав опыт они потом смогут использовать FPV-беспилотник (дрон с видом от первого лица) для уничтожения настоящего врага. Так же эти дроны и навыки операторов пригодятся для разведки, ведь, как известно, небольшие гражданские дроны используются для мониторинга на линии соприкосновения.

Девушки пока что сбрасывают бутылки с песком на цель, а в будущем будут сбрасывать боеприпасы на оккупантов

"Дроны очень важны не только для уничтожения техники врага, но и для разведки", — говорит сооснователь проекта Люба Шипович. "Разведывательные дроны позволяют четко оценивать ситуацию и понимать, какое оружие и против какой техники нужно использовать в данный момент, когда следует наступать, а когда лучше переждать", — добавляет она.

Пилотов обучают мастерству сборки и ремонта дронов Фото: CNN

Кроме практических навыков управления курсанток учат и простым инженерным умениям: паять, программировать и перепрошивать беспилотники под нужные цели. Оператор должен уметь починить беспилотник, если тот пострадал во время задания, но смог вернуться на базу.

Ранее Фокус рассказывал, что дрон ВСУ за одну ночь уничтожил техники РФ на $5 млн. Беспилотник лишил российскую армию танка Т-80, гаубицы "Гвоздика" и танкового мостоукладчика МТУ-90, выведя их из строя меткими ударами.

В то же время США обеспокоены активным применением FPV-дронов и с российской стороны. По словам журналистов, единственный способ борьбы с FPV-дронами – это заранее установить передатчик радиопомех.