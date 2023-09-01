"Дно достигнуто": эксперт раскритиковал боевых роботов-"уродцев" России (видео)

У беспилотников-пулеметов, которые ВС РФ начали тестировать под Запорожьем, как минимум есть проблемы со скоростью передвижения и устойчивостью во время произведения выстрела, считает эксперт Александр Коваленко.

Роботизированные боевые комплексы, которые часто упоминали российские пропагандисты и пугали ими Украину, оказались малофункциональными в реальности. Об этом написал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своем Telegram-канале в пятницу, 1 сентября.

Эксперт подверг критике беспилотники с пулеметами, ролик с которыми днем ранее опубликовали росСМИ. Коваленко пояснил, что с 2014 года российская пропаганда максимально пиарила роботизированные боевые комплексы (например, "Уран-9").

"По мере того как они их пиарили, я регулярно уделял внимание анализу их возможностей, а точнее — их отсутствию как таковых. Но это даже деградацией сложно назвать", — написал он.

Коваленко перечислил самые ощутимые недостатки новой роботизированной системы, которую россияне уже начали испытывать под Запорожьем. Во-первых, новый беспилотник оказался совершенно неспособным ехать даже по относительно ровной поверхности. Во-вторых, робот ощутимо реагирует на отдачу после выстрела и откатывается назад.

"Это не деградация. Это тот самый гомункулус, который стучит снизу, когда дно достигнуто. В целом, у меня даже нет какого-либо желания обсуждать данное убожество. Здесь и говорить нет о чем. С "Уран-9" было хоть интересно", — резюмировал эксперт.

Отметим, что "Уран-9" — это российский беспилотник, разработку и производство которого широко освещали росмедиа, однако на поле боя он так и не появился. Сам Коваленко отмечал, что у этой техники были большие проблемы с каналами связи, а также тепловыми и электрооптическими датчиками.

Напомним, днем ранее стало известно, что ВС РФ тестируют дроны с пулеметами под Запорожьем. Сколько таких роботов удалось собрать в России пока не известно, как и остается загадкой точные технические характеристики аппарата.

А в сентябре 2021 года Россия впервые в истории учений применила ударные роботы на маневрах. Роботы, предназначенные для разведки и огневой обороны, были применены на одном из практических действий в боевых порядках у обороняющейся стороны.