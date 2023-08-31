Готовятся к "войне роботов": ВС РФ тестируют дроны с пулеметами под Запорожьем (видео)

Сколько таких роботов удалось собрать в России пока не известно, как и остается загадкой точные технические характеристики аппарата.

Related video

Министерство обороны России опубликовало несколько коротких видеороликов с испытанием роботизированной пулеметной платформы, названия и точные технические характеристики держатся в секрете. На это обратил внимание Сэмиюэл Бендетт, эксперт по робототехнике и искусственному интеллекту, который и опубликовал ролики в соцсети X (бывший Twitter).

Он отметил, что вместе с роботом учения проводят и обычные бойцы, т.е. идет так называемое "боевое слаживание". Эксперт отмечает, что по видео нельзя судить о характеристиках робота, но можно сделать вывод, что он управляется дистанционно. Так же остается непонятным, насколько массовыми являются подобные испытания и сколько единиц этой техники есть у армии России.

Бендетт отмечает, что роботизированная пулеметная платформа не выглядит "чем-то слишком сложным" с инженерной точки зрения. Он удивлен, что нет никаких данных об учениях или испытаниях в боевых условиях беспилотного робота "Уран-9", который Минобороны РФ обещала внедрить в российскую армию еще в прошлом году. В связи с этим эксперт по робототехнике считает, что именно Украина может вырваться вперед в создании боевых роботов и других автономных систем. Бендетт отмечает, что война в Украине давно стала высокотехнологичной.

"Украина всерьез готовится к такому типу боевых действий", — предположил эксперт, показав украинские модели наземных роботов, представленные накануне вице-премьером Михаилом Федоровым.

Издание Armyrecognition пишет, что замеченный Бендеттом боевой робот способен перевозить до 100 кг и работать в течение двух часов без подзарядки. Происхождение этого UGV (беспилотного наземного транспорта) неясно, как и количество произведенных единиц.

Робот "Уран-9", который так и не появился на фронте Фото: Wikipedia

Издание отмечает, что использование наземных беспилотников в Украине – явление не новое, но в последнее время оно приобрело значительную популярность. Роль беспилотных летательных аппаратов в российско-украинской войне резко возросла, и сейчас внимание переключается на наземные дроны. БПЛА уже доказали свою эффективность на поле боя, поэтому разработка наземных роботов различных типов является логичным следующим шагом, и инженеры обеих стран надеются, что их автономные аппараты добьются такого же успеха, пишет Armyrecognition.

Ранее Фокус сообщал, что силы обороны Украины получили 30 боевых "роботов". С помощью украинских наземных систем военные смогут вести бой с безопасного расстояния и беречь свои жизни, освобождая оккупированные районы, заверил вице-премьер Михаил Федоров.