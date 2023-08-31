Готуються до "війни роботів": ЗС РФ тестують дрони з кулеметами під Запоріжжям (відео)

Скільки таких роботів вдалося зібрати в Росії поки що не відомо, як і залишаються загадкою точні технічні характеристики апарату.

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Міністерство оборони Росії опублікувало кілька коротких відеороликів з випробуванням роботизованої кулеметної платформи, назви та точні технічні характеристики тримаються в секреті. На це звернув увагу Семюел Бендетт, експерт з робототехніки та штучного інтелекту, який і опублікував ролики в соцмережі X (колишній Twitter).

Він зазначив, що разом із роботом навчання проводять і звичайні бійці, тобто йде так зване "бойове злагодження". Експерт зазначає, що з відео не можна судити про характеристики робота, але можна зробити висновок, що він управляється дистанційно. Так само залишається незрозумілим, наскільки масовими є подібні випробування і скільки одиниць цієї техніки є в армії Росії.

Бендетт зазначає, що роботизована кулеметна платформа не виглядає "чимось надто складним" з інженерного погляду. Він здивований, що немає жодних даних про навчання або випробування в бойових умовах безпілотного робота "Уран-9", який Міноборони РФ обіцяло впровадити в російську армію ще минулого року. У зв'язку з цим експерт з робототехніки вважає, що саме Україна може вирватися вперед у створенні бойових роботів та інших автономних систем. Бендетт зазначає, що війна в Україні давно стала високотехнологічною.

"Україна навсправжки готується до такого типу бойових дій", — припустив експерт, показавши українські моделі наземних роботів, представлені напередодні віцепрем'єром Михайлом Федоровим.

Видання Armyrecognition пише, що помічений Бендеттом бойовий робот здатний перевозити до 100 кг і працювати протягом двох годин без підзарядки. Походження цього UGV (безпілотного наземного транспорту) незрозуміле, як і кількість вироблених одиниць.

Робот "Уран-9", який так і не з'явився на фронті Фото: Wikipedia

Видання зазначає, що використання наземних безпілотників в Україні — явище не нове, але останнім часом воно набуло значної популярності. Роль безпілотних літальних апаратів у російсько-українській війні різко зросла, і зараз увага зосереджена на наземних роботах. БПЛА вже довели свою ефективність на полі бою, тож розробка наземних роботів різних типів є логічним наступним кроком, і інженери обох країн сподіваються, що їхні автономні апарати доб'ються такого ж успіху, пише Armyrecognition.

Раніше Фокус повідомляв, що сили оборони України отримали 30 бойових "роботів". За допомогою українських наземних систем військові зможуть вести бій з безпечної відстані та берегти свої життя, звільняючи окуповані райони, запевнив віцепрем'єр Михайло Федоров.