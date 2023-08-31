Сили оборони отримали 30 бойових "роботів": як "Шаблі" та "Рисі" посилять армію (відео)

За допомогою українських наземних систем військові зможуть вести бій із безпечної відстані та берегти свої життя, звільняючи окуповані райони, запевнив віцепрем'єр Михайло Федоров.

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Понад 1000 дронів і 30 роботизованих систем різних типів отримають українські військові для боротьби з армією Росії. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, технології та інновації відіграють ключову роль у сучасній війні. "Для перемоги потрібно ще більше дронів і військових інновацій", — написав глава Мінцифри. ЗСУ отримали 25 бойових турелей "Шабля", які можна розмістити на бойовий автомобіль або укріпити в бліндажі, окопі, іншій важливій точці для вогневого прикриття. Турель управляється віддалено оператором, коли той перебуває на безпечній від обстрілу відстані.

Так само наші бійці отримали п'ять автономних мобільних платформ "Рись" — ці роботи здатні підвозити боєприпаси прямо на поле бою. За словами Михайла Федорова, у поєднанні з турелями вони "перетворюються на смертельну зброю проти ворога".

Сили оборони також отримають і незамінні на фронті FPV-дрони (з видом від першої особи) Mavic і Matrice у кількості 900 і 100 одиниць відповідно.

"Ці безпілотники вже показали свою ефективність на полі бою. Вони швидкі, надійні та смертоносні", — зазначив глава Мінцифри.

Раніше стало відомо, що днями Михайло Федоров протестував кілька моделей автономних наземних роботів, створених у рамках платформи Brave1. Ця платформа об'єднує інженерів і компанії з усієї України, щоб разом створювати дрони та бойових роботів для боротьби з російськими окупантами і якомога швидше впроваджувати розробки у війська за підтримки Міноборони України. Судячи зі знімків, опублікованих Федоровим у своїй Facebook, українці створили роботів-камікадзе, роботизовані турелі та автономні платформи для доставляння або евакуації поранених.

Так само глава Мінцифри протестував антидронову рушницю Piranha української розробки. Очільник профільного міністерства Михайло Федоров особливо підкреслив те, що техніка від Piranha Tech змогла посадити найпоширеніший у зоні бойових дій китайський квадрокоптер — Mavic 3, який часто застосовують російські окупанти.