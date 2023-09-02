В Китае испытали самую мощную в мире электромагнитную пушку : чем она опасна (видео)

Китайская команда разработала умный снаряд, оснащенный датчиками, экранированными от электромагнитных помех, что позволяет им собирать более качественные данные.

Китай приступил к испытаниям самой мощной электромагнитной пушки. Об этом сообщает медиа South China Morning Post.

По имеющимся данным, ВМС Китая проводят испытания самой мощной в мире катушечной пушки — типа оружия с электромагнитным приводом, способного запускать снаряды с очень высокой скоростью и точностью. По словам ученых, участвовавших в испытаниях, электромагнитная пусковая установка, впервые представленная публике, разогнала снаряд весом 124 кг (273 фунта) до скорости 700 км/ч (435 миль/ч) менее чем за 0,05 секунды.

Это был самый тяжелый снаряд, использованный в эксперименте с катушечной пушкой. Хотя точные размеры и максимальная дальность действия оружия остаются засекреченными, снаряд, движущийся с такой скоростью, может поразить цель, находящуюся на расстоянии нескольких километров.

Ожидается, что такое оружие может произвести революцию в способах ведения войн, позволяя наносить более быстрые, точные и разрушительные удары по целям. Также сообщается, что такие пушки смогут запускать ракеты и отправлять спутники в космос.

В будущем разработчики намерены создать орудие с электромагнитной катушкой, способного разогнать снаряд до начальной скорости 1000 м/с, что позволит поражать цели на дальности 100 км.

Напомним, в апреле 2023 года Китай успешно испытал и развернул новую гиперзвуковую ракету DF-27. Журналисты привели информацию из "слитых" секретных документов и сообщили, что новая китайская ракета способна пролететь до 8 000 км и против нее бессильны системы обороны США.

В этом же месяце в Китае испытали электромагнитный пистолет для полицейских. Оружие предназначено для борьбы с массовыми беспорядками и поэтому стреляет боеприпасами в виде монет для меньшего проникающего эффекта. Разработчики утверждают, что скорострельность пистолета может достигать нескольких тысяч выстрелов в минуту.