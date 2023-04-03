"Монеты" вместо пуль: в Китае испытали электромагнитный пистолет для полицейских (видео)

Оружие предназначено для борьбы с массовыми беспорядками и поэтому стреляет боеприпасами в виде монет для меньшего проникающего эффекта. Разработчики утверждают, что скорострельность пистолета может достигать нескольких тысяч выстрелов в минуту.

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В КНР прошли испытания портативного электромагнитного пистолета для подавления беспорядков, созданного китайскими инженерами. В ходе тестирования оружие показало более превосходящие характеристики, чем традиционное огнестрельное оружие, в том числе низкий уровень шума, небольшую дульную вспышку и низкую отдачу. Об этом 3 апреля сообщили журналисты издания Global Times.

Как рассказал сотрудник компании Chongqing Jianshe Industry Лэй Фэнцяо, в пистолете используются девять катушек для ускорения снарядов, которые хранятся в магазине за катушками.

В отличие от традиционного огнестрельного оружия, стреляющего пулями, электромагнитная пушка стреляет боеприпасами в форме монеты, поскольку она предназначена для борьбы с беспорядками, а не для нанесения смертельного ущерба.

По словам Фэнцяо, такая форма боеприпасов предназначена для меньшего проникающего эффекта, хотя при этом имеют больший разброс при стрельбе, но это не критично, учитывая специфику применения данного вида вооружения.

Также боеприпасы не содержат пороха, легко хранятся и поддаются транспортировке, а их производство дешевле аналогов для огнестрельного оружия.

Питание пистолета осуществляется от литиевого аккумулятора — полностью заряженный элемент позволяет пистолету произвести сотни выстрелов подряд до быстрой перезарядки, при этом температура на него практически не влияет.

"Рукоятка расположена в центре пистолета, чтобы сбалансировать вес, а на передней части пистолета находятся три кнопки, с помощью которых можно переключаться между различными режимами стрельбы, изменять мощность, включать и выключать пистолет", — рассказал Фэнцяо.

Пистолет оснащен небольшим экраном, показывающим состояние, заряд батареи, расход боеприпасов и температуру, а также режим стрельбы — автоматический, полуавтоматический и одиночный. Оружие обладает направляющими для установки прицелов, однако какие именно приборы прицеливания можно установить, пока неизвестно.

Как заявил Фэнцяо пистолет имеет потрясающие показатели скорострельности. Если традиционные огнестрельные образцы автоматического оружия способны делать 700-800 выстрелов в минуту, то скорострельность электромагнитной пушки может достигать нескольких тысяч выстрелов за то же время.

Несмотря на предназначение пистолет все же способен пробить автомобильное стекло, бутылки и деревянные доски, впрочем, толщину этих предметов не указали, поэтому о реальных пробивных возможностях оружия пока говорить рано.

Технология электромагнитного выстрела характеризуется высокой скрытностью, что является перспективным направлением для развития оружия будущего. Она может быть применена и в более смертоносном вооружении, начиная от ручных пулеметов до крупнокалиберной артиллерии, подытожил Фэнцяо.

Напомним, в Пентагоне подтвердили, что китайские воздушные шары, что были сбиты над Северной Америкой, занимались сбором разведданых о военных объектах США. При этом шары передавали информацию в центры управления в режиме реального времени.