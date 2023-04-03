"Монети" замість куль: у Китаї випробували електромагнітний пістолет для поліцейських (відео)

Зброя призначена для боротьби з масовими заворушеннями і тому стріляє боєприпасами у вигляді монет для меншого проникаючого ефекту. Розробники стверджують, що скорострільність пістолета може досягати кількох тисяч пострілів за хвилину.

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У КНР пройшли випробування портативного електромагнітного пістолета для придушення заворушень, створеного китайськими інженерами. У ході тестування зброя показала більш переважаючі характеристики, ніж традиційна вогнепальна зброя, у тому числі низький рівень шуму, невеликий дульний спалах і низьку віддачу. Про це повідомили журналісти видання Global Times.

Як розповів співробітник компанії Chongqing Jianshe Industry Лей Фэнцяо, у пістолеті використовуються дев'ять котушок для прискорення снарядів, що зберігаються в магазині за котушками.

На відміну від традиційної вогнепальної зброї, що стріляє кулями, електромагнітна зброя стріляє боєприпасами у формі монети, оскільки вона призначена для боротьби з заворушеннями, а не для заподіяння смертельних пошкоджень.

За словами Фэнцяо, така форма боєприпасів призначена для меншого проникаючого ефекту, хоча при цьому мають більший розкид під час стрільби, але це не критично з огляду на специфіку застосування цього виду озброєння. Також боєприпаси не містять пороху, легко зберігаються і піддаються транспортуванню, а їх виробництво дешевше за аналоги для вогнепальної зброї.

Живлення пістолета здійснюється від літієвого акумулятора — повністю заряджений елемент дозволяє пістолету зробити сотні пострілів поспіль до швидкого перезаряджання, при цьому температура на нього практично не впливає.

"Рукоятка розташована в центрі пістолета, щоб збалансувати вагу, а на передній частині пістолета знаходяться три кнопки, за допомогою яких можна перемикатися між різними режимами стрільби, змінювати потужність, вмикати та вимикати пістолет", — розповів Фэнцяо.

Пістолет оснащений невеликим екраном, що показує стан, заряд батареї, витрата боєприпасів та температуру, а також режим стрільби – автоматичний, напівавтоматичний та одиночний. Зброя має направляючі для встановлення прицілів, проте які саме прилади прицілювання можна встановити, поки невідомо.

Як заявив Фэнцяо пістолет має чудові показники скорострільності. Якщо традиційні вогнепальні зразки автоматичної зброї здатні робити 700-800 пострілів за хвилину, то скорострільність електромагнітної пушки може досягати кількох тисяч пострілів за той самий час.

Незважаючи на своє призначення, пістолет все ж таки здатний пробити автомобільне скло, пляшки та дерев'яні дошки, втім, товщину цих предметів не вказали, тому про реальні пробивні можливості зброї поки що говорити рано.

Технологія електромагнітного пострілу характеризується високою скритністю, що є перспективним напрямом у розвиток зброї майбутнього. Вона може бути застосована і в більш смертоносному озброєнні, починаючи від ручних кулеметів до великокаліберної артилерії, зазначив Фенцяо.

Нагадаємо, у Пентагоні підтвердили, що китайські повітряні кулі, що були збиті над Північною Америкою, займалися збором розвідданих про військові об'єкти США. При цьому кулі передавали інформацію до центрів управління в режимі реального часу.