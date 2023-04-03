У Пентагоні розповіли, як китайська куля-шпигун збирала розвіддані про військові об'єкти

За інформацією джерел, інформація була отримана не з зображень, а здебільшого з електронних сигналів від систем озброєння, а також з повідомлень персоналу військових баз.

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Американські офіційні особи підтвердили, що китайська повітряна куля-шпигун, що пролетіла над Сполученими Штатами, змогла зібрати розвіддані з кількох секретних американських військових об'єктів, перш ніж вона була збита. Як повідомили 3 квітня оглядачі каналу NBC News, Китай керував повітряною кулею, яка здійснила кілька прольотів над деякими об'єктами, передаючи інформацію в режимі реального часу.

"Зібрана Китаєм розвідувальна інформація була отримана не з зображень, а в основному з електронних сигналів, які можуть бути отримані від систем озброєння або включати повідомлення від персоналу бази", — процитували журналісти слова представника Пентагону.

У матеріалі зазначили, що 28 березня радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван переговорив з цього питання з головою канцелярії Комісії із закордонних справ ЦК компартії Китаю Ван І. Однак через те, що відносини між США та Китаєм перебувають у нестабільному стані, ні одна зі сторін не стала оприлюднювати деталі цієї розмови.

Журналісти пишуть, що інформація про китайські кулі-шпигуни стала доступною якраз у той час, коли в Білому домі намагаються організувати розмову президента США Джо Байдена з китайським лідером Сі Цзіньпіном. У Вашингтоні сподівалися, що це станеться вже зараз, але Пекін досі відкидав спроби організувати розмову і адміністрація Байдена тепер не сподівається, що вона відбудеться найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що китайські військові експерти вивчають подію в Україні та ті помилки, які вчинили російські військові. У матеріалі The New York Times від 2 квітня було сказано, що китайські аналітики, ґрунтуючись на досвіді російсько-української війни, шукають інновації та тактики, які могли б допомогти у можливому зіткненні через острів Тайвань.

Американські політики висловили невдоволення тим, що китайські повітряні кулі, за своєю відносно низькою вартістю, змогли проникнути в повітряний простір США та Канади, на оборону якого було витрачено мільярди доларів. У результаті сенатори мають намір переглянути бюджет та можливості Північноамериканського аерокосмічного командування.