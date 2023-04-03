В Пентагоне рассказали, как китайский шар-шпион собирал разведданые о военных объектах

По информации источников, информация была получена не из изображений, а в основном из электронных сигналов от систем вооружения, а также из сообщений персонала военных баз.

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Американские официальные лица подтвердили, что китайский воздушный шар-шпион, пролетевший над Соединенными Штатами, смог собрать разведданные с нескольких секретных американских военных объектов, прежде чем он был сбит. Как сообщили 3 апреля обозреватели канала NBC News, Китай управлял воздушным шаром, который совершил несколько пролетов над некоторыми объектами, передавая информацию в режиме реального времени.

"Собранная Китаем разведывательная информация была получена не из изображений, а в основном из электронных сигналов, которые могут быть получены от систем вооружения или включать в себя сообщения от персонала базы", — процитировали журналисты слова представителя Пентагона.

В материале отметили, что 28 марта советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан переговорил по этому вопросу с главой канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК компартии Китая Ван И. Однако из-за того, что отношения между США и Китаем находятся в нестабильном состоянии, ни одна из сторон не стала предавать огласке детали этого разговора.

Журналисты пишут, что информация о китайских шарах-шпионах стала доступна как раз в то время, когда в Белом доме пытаются организовать разговор президента США Джо Байдена с китайским лидером Си Цзиньпином. В Вашингтоне надеялись, что это произойдет уже сейчас, но Пекин до сих пор отвергал попытки организовать разговор, и администрация Байдена теперь не надеется, что он состоится в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что китайские военные эксперты изучают событие в Украине и те ошибки, которые совершили российские военные. В материале The New York Times от 2 апреля было сказано, что китайские аналитики, основываясь на опыте российско-украинской войны, ищут инновации и тактики, которые могли бы помочь в возможном столкновении из-за острова Тайвань.

Американские политики выразили недовольство тем, что китайские воздушные шары, при своей относительно низкой стоимости, смогли проникнуть в воздушное пространство США и Канады, на оборону которого были потрачены миллиарды долларов. В итоге сенаторы намерены пересмотреть бюджет и возможности Североамериканского аэрокосмического командования.