Американцы и канадцы едва не проморгали 4 аэростата-шпиона, а все потому, что в КНР использовали древние методы для разведки.

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Американские политики недовольны тем, что на оборонную систему Северной Америки были потрачены десятки миллиардов долларов, и тем не менее, низкотехнологичным устройствам удалось проникнуть в воздушное пространство Штатов и Канады. Теперь, после того как сенаторы провели брифинг касательно четырех вторжений неопознанных летающих объектов, они намерены тщательно изучить бюджет и возможности Североамериканского аэрокосмического командования, передает defensenews.com.

По словам сенатора Сьюзан Коллинз, у США есть некоторые проблемы с охраной воздушного пространства.

"Если есть пробелы, вызванные нехваткой оборудования, датчиков или более совершенных радаров, Минобороны обязано информировать нас. Несмотря на то, что три объекта были быстро сбиты, на первый объект они реагировали медленно. Почему?", — добавила она.

После того как Байден приказал сбить (предположительно) китайский аэростат-шпион, который в начале февраля пролетал над Соединенными Штатами, NORAD — американо-канадская организация, отвечающая за предупреждение и защиту от ракетных угроз в отношении Северной Америки, — стала более внимательно следить за потенциальными воздушными угрозами. Позже были обнаружены и сбиты еще три неопознанных устройства, последнее устранили 12 февраля. Официальные лица утверждают, что это случилось благодаря усилению возможностей радарных "ворот" NORAD, которые теперь могут обнаруживать небольшие объекты на больших высотах, движущиеся с малой скоростью.

Однако технологии слежения за воздушным пространством США не всегда были приспособлены к поиску таких объектов, как аэростаты. Например, известно, что китайских разведывательных шара пролетали над Соединенными Штатами во времена президентства Трампа, и их заметили далеко не сразу. Все дело в том, что инструменты повышения осведомленности касательно таких "олдскульных" устройств Америкой не применялись.

"У нас должны быть системы, которые могут захватить и медленно движущийся воздушный шар, и сбить гиперзвуковую ракету, летящую в 8 раз быстрее скорости звука, и низколетящие крылатые ракеты", — прокомментировал сенатор Дэн Салливан.

NORAD активно использует Северную систему предупреждения, — радары ближнего и дальнего действия, установленные на севере Канады и на Аляске. Там же, на севере, располагаются несколько баз ВВС. Но дело в том, что Центр стратегических и международных исследований назвал в своем отчете за 2022 год использование технологий времен холодной войны устаревшими.

В июне правительство Канады объявило, что в течение следующих 6-ти лет инвестирует $4,9 млрд в создание новой системы наблюдения. Это будут два загоризонтных радара и сеть датчиков Crossbow, раскинутой на территории северной Канады.

"В ближайшей перспективе мы вместе с Канадой расширим возможности NORAD, разработав новую систему сенсоров под названием Crossbow, которая повысит способность NORAD обнаруживать приближающиеся воздушные угрозы", — отметила Мелисса Далтон, помощник министра обороны США.

Сенатор Джон Тестер (штат Монтана) заявил, что бюджет 2024 нужно увеличить, чтобы помочь Пентагону предотвратить любые вторжения в воздушное пространство США. Все дело в том, что китайский воздушный шар-шпион был впервые замечен над Монтаной, где находится несколько ядерных объектов. Но сенатор от штата Арканзас, Том Коттон, главный республиканец в комиссии Комитета по вооруженным силам по воздушным и наземным боевым действиям, полагает, что сбивать неопознанные объекты вроде китайских воздушных шаров нужно еще до того, как они проникнут на территорию США. По его мнению, это важнее, чем инвестировать в модернизацию NORAD.

"Мы не должны тратить миллиарды — вероятно, десятки или даже сотни миллиардов — долларов на изменение того, как мы защищаем наше воздушное пространство от небольших, медленно движущихся объектов", — сказал Коттон. "У нас есть возможность их устранить".

Как бы там ни было, а пока ни один из трех объектов, сбитых в минувшие выходные, не найден. Военные все еще работают над извлечением обломков, чтобы лучше понять, что это были за устройства. Он сказал, что аэростаты, возможно, не представляли реальной угрозы национальной безопасности, но в этом еще нужно будет убедиться.

Среди всех слухов о китайских шарах есть и такой — "это инопланетяне". Американские чиновники заявляют, что данная информация не соответствует действительности.

Ранее мы сообщали о том, что служащий ВСУ Юрий Касьянов полагает: воздушные шары, запускаемые ВС РФ, не нужно сбивать, чтобы не демонстрировать местоположение систем ПВО ВСУ.