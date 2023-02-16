"Не надо их сбивать": эксперт раскрыл истинную угрозу воздушных шаров РФ

Военным следует беречь ракеты систем ПВО и не "светить" местоположение радаров, которые скоро понадобятся для защиты от атак оккупантов, считает Юрий Касьянов.

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В последние дни Россия активно запускает над Украиной воздушные шары с уголковыми отражателями. Военнослужащий Вооруженных сил Украины и руководитель инициативы A.Drones Юрий Касьянов объяснил в Telegram, как военным стоит реагировать на такие аппараты.

По его словам, с помощью таких воздушных шаров россияне пытаются спровоцировать Украину — заставить использовать дорогостоящие ракеты и тем самым раскрыть позиции систем противовоздушной обороны, в том числе радиолокаторы. Вероятно, оккупанты рассчитывают, что смогут получить координаты украинских комплексов для нанесения сокрушающего удара в будущем.

"Лучшее, что можно сделать с воздушными шарами — не делать ничего. Не надо их пытаться сбивать. Тратить драгоценные и дефицитные ракеты, включать все локаторы ПВО, увеличивать радиообмен", — подчеркнул Юрий Касьянов. — "Берегите ракеты и не светите позиции. Они нам скоро понадобятся".

Впервые в 2023 году воздушные шары с отражателями в небе над Украиной заметили 14 февраля. Как рассказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат, россияне могут применять такие объекты с целью разведки и отвлечения ПВО от настоящих целей. Упомянутые уголковые отражатели усиливают заметность для радаров противовоздушной обороны и сбивают ее с толку. В апреле 2022 года такие же шары летали над Днепропетровской областью.

15 февраля в небе над Киевской области сбили шесть воздушных шаров с отражателями. В Киевской ОВА отчитались, что по объектам сработали средства ПВО, они перемещались благодаря дуновению ветра. Помимо отражателей, аппараты оборудованы "некоторым разведывательным оборудованием".