"Не треба їх збивати": експерт розкрив справжню загрозу повітряних куль РФ

Військовим слід берегти ракети систем ППО та не "світити" місцезнаходження радарів, які скоро знадобляться для захисту від атак окупантів, вважає Юрій Касьянов.

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Останніми днями Росія активно запускає над Україною повітряні кулі з кутовими відбивачами. Військовослужбовець Збройних сил України та керівник ініціативи A.Drones Юрій Касьянов пояснив у Telegram, як військовим варто реагувати на такі апарати.

За його словами, за допомогою таких повітряних куль росіяни намагаються спровокувати Україну — змусити використати дорогі ракети й тим самим розкрити позиції систем протиповітряної оборони, зокрема радіолокаторів. Імовірно, окупанти розраховують, що зможуть отримати координати українських комплексів для завдання удару в майбутньому.

"Найкраще, що можна зробити з повітряними кулями, — не робити нічого. Не треба їх намагатися збивати. Витрачати дорогоцінні й дефіцитні ракети, включати всі локатори ППО, збільшувати радіообмін, — наголосив Юрій Касьянов. — Бережіть ракети й не світіть позиції. Вони нам скоро знадобляться".

Уперше у 2023 році повітряні кулі з відбивачами в небі над Україною помітили 14 лютого. Як розповів речник Повітряних сил України Юрій Ігнат, росіяни можуть застосовувати такі об'єкти з метою розвідки та відволікання ППО від справжніх цілей. Згадані кутові відбивачі посилюють помітність для радарів протиповітряної оборони та збивають їх із пантелику. У квітні 2022 року такі ж кулі літали над Дніпропетровською областю.

15 лютого в небі над Київщиною збили шість повітряних куль із відбивачами. У Київській ОВА відзвітували, що по об'єктах спрацювали засоби ППО, вони переміщалися завдяки вітру. Крім відбивачів, апарати обладнані "деяким розвідувальним устаткуванням".