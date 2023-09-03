Потеряли $3 млн: ВСУ с помощью FPV-дрона эффектно уничтожили российский "Солнцепек" (видео)

Украинский дрон преследовал огнеметную систему "Солнцепек" и нанес удар в самый неожиданный момент. Никто из экипажа не выжил.

В Луганской области Вооруженные силы Украины уничтожили тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" вместе с экипажем, который состоял из трех человек. Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Артем Лысогор в Telegram.

"Рота ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко с помощью FPV-дрона уничтожила тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" стоимостью $3 млн", — сказал Артем Лисогур.

Он отметил, что вооружение установки ТОС-1А "Солнцепек" состоит из 24 термобарических ракет 220-мм калибра. Система залпового огня смонтирована на шасси танка Т-72. Кроме этого, термобарические неуправляемые реактивные снаряды, которые использует "Солнцепек", имеют длину 3700 мм и весят 217 килограммов.

На видео, которое показал Лисогур, видно, как FPV-дрон преследовал вражескую установку "Солнцепек" и нанес удар, когда находился рядом с техникой. После этого в небо поднялся густой белый дым.

Напомним, 2 августа стало известно, что на Таврическом направлении украинские военные за сутки уничтожили 19 единиц военной техники врага, в частности установку ТОС-1А "Солнцепек".

В Forbes от 1 сентября рассказали, что Вооруженные силы Украины уничтожили технику Российской Федерации на 1,2 миллиарда долларов за август 2023 года. В конце месяца ВСУ имели ряд успешных операций, в результате чего Россия потеряла несколько бомбардировщиков, военно-транспортных самолетов и другую дорогостоящую технику.