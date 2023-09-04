Россияне тестируют в Крыму РЭБ "Волнорез" для танков: будет защищать от дронов (фото)

Система "Волнорез" напоминает шляпку гриба и ее можно установить практически на любой военный транспорт. Эта РЭБ должна по идее "глушить" дроны ВСУ, атакующие боевую технику.

Российская армия проводит испытания новой компактной системы радиоэлектронной борьбы, которая была представлена под названием "Волнорез" на выставке на выставке "Армия 2023". Об этом сообщает портал "Мілітарний", добавляя, что сейчас российские волонтеры испытывают "глушилки" в оккупированном Крыму.

После тестовых испытаний первые образцы этих систем защиты от дронов должны отправиться на оккупированную территорию Украины, где армия страны-агрессора будут их испытывать в боевых условиях. Планируется, что эти РЭБ будут защищать любую технику, на которую их установят, от атак небольших дронов-камикадзе, особенно от FPV-дронов (беспилотников с видом от первого лица).

И хотя разработчики хранят в тайне технические особенности этих "глушилок", но по мнению украинский специалист по радиосвязи, электронике и радиоэлектронной борьбе Сергея (Флеша) Бескрестнова, эти РЭБ прежде всего должны защищать экипажи от FPV-дронов, о чем он написал в своем Telegram-канале.

Систему РЭБ "Волнорез" показали на форуме "Армия 2023" Фото: Российская газета

По словам Сергея Бескрестного, при визуальном осмотре изображений становится понятно, что необычная форма антенны способна излучать радиопомехи на частоте от 900 МГц со сферической диаграммой. А раз так, то этот именно система радиоэлектронной борьбы с компактными FPV-квадрокоптеров. Эксперт подчеркивает, что антенна способна работать на частотах до 3000 МГц.

Эти модули можно установить не только на танки, но и на любую технику Фото: Facebook

Как отмечает "Мілітарний", наверняка этот РЭБ служит защитой от самодельных беспилотников, которые очень чувствительны к радиопомехам. Как только такой дрон теряет сигнал он просто падает на землю. Более современные и технически совершенные беспилотники типа Mavic 3 при потере сигнала зависают на месте и их можно вернуть на базу в ручном режиме управления.

Ранее Фокус сообщал, что россияне испытала в Украине систему РЭБ "Тритон", которая конкурирует с "Волнорезом" и работает похожим образом. По словам разработчиков, первые тесты прошли успешно, а следующие начнутся в сентябре. Систему предлагают ставить не только на танки, но и другую военную технику.

Также оккупанты расхваливают новый комплекс РЭБ "Гарпия". По идее система должна глушить практически все дроны в радиусе до 2 км, но украинский эксперт Сергей (Флеш) Бескрестнов подчеркивает, что они просто могут развалиться в настоящих боевых условиях.