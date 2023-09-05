"Держим небо на замке". ВСУ приземлили российский дрон ZALA: чем он опасен (фото)

Беспилотный летательный аппарат был оборудован камерой и сопровождал российский барражирующий боеприпас "Ланцет".

Бойцам подразделения радиоэлектронной борьбы вместе с силами противовоздушной обороны на Бахмутском направлении удалось приземлить российский беспилотник ZALA. Фото разбившегося дрона опубликовали на официальной странице 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

"Слаженные действия военнослужащих бригады позволили приземлить беспилотный комплекс ZALA, который вел аэроразведку на большой высоте и корректировал работу барражирующих боеприпасов типа "Ланцет", — написали военные.

Российский беспилотник получил повреждения во время столкновения с землей Фото: 22 отдельная механизированная бригада Российский беспилотник получил повреждения во время столкновения с землей Фото: 22 отдельная механизированная бригада

На опубликованных фото можно увидеть сам светло-серый беспилотник самолетного типа. При ударе о землю у него от корпуса практически отломились оба крыла. Кроме того у дрона разрушена камера с возможностью фото-и видеофиксации, которая размещена в передней части корпуса.

Украиские военные сработали слажено и посадили БПЛА ZALA, который страховал российский "Ланцет" Фото: 22 отдельная механизированная бригада Украиские военные сработали слажено и посадили БПЛА ZALA, который страховал российский "Ланцет" Фото: 22 отдельная механизированная бригада

"Держим небо на замке", — резюмировали военные в конце своего поста в соцсети.

Для чего ВС РФ нужен беспилотник ZALA

Zala — это серия дронов, которые производит российская компания "Zala Aero Group Беспилотные системы" из Ижевска. В нее входят аппараты самолетного и вертолетного типов, предназначенные для ведения разведки.

Россияне применяют дрон "Ланцет" в паре с разведывательным беспилотником ZALA 421-16Е2. Дрон ищет цель в заданном квадрате, а потом операторы запускают по этим координатам "Ланцет". Последний может только доразведать цель в полете и пикировать ее. Пока барражирующий дрона "работает" над целью, его все время контролирует "напарник". ZALA 421-16Е2 мониторит ситуацию, так как последние метры до цели "Ланцет" проходит уже не под контролем оператора.

Ему мешают радиопомехи, а также объекты типа зданий или деревьев, которые отделяют беспилотник от станции управления. Поэтому "Ланцет" и нуждается в подстраховке со стороны дрона-разведчика, который, к тому же, фиксирует результат атаки.

Напомним, в июле СМИ писали о том, что в Украине разработали новый комплекс радиоэлектронной борьбы C-Vog Shield Mega, угрожающий российским "Ланцетам". Техническая новинка работает также с другими типами боевых россйиских беспилотников, не давая им вредить военным и гражданскому населению.

Кроме того 16 марта 2023 года ВСУ развенчали миф о "неуязвимости" российского дрона Zala 421-16E2. Военные сбили российский разведывательный дрон Zala 421-16E2 c помощью средств радиоэлектронной борьбы.