От чемодана до каменной скульптуры: какими новыми телевизорами удивила выставка IFA 2023

LG, Samsung и другие разработчики показали много новых технологий, которые могут навсегда изменить качество просмотра, сделав панели ярче, экономнее и дешевле.

В Берлине с 1 по 5 сентября прошла крупнейшая в Европе выставка Internationale Funk Ausstellung, где известные и не очень компании представили новинки техники. Фокус отобрал самые интересные и необычные телевизоры, которые удивляют своими технологиями или дизайном.

LG StanbyME Go

LG представила на выставке портативный телевизор-чемодан, который недавно анонсировала. StanbyME Go уже доступен для предварительного заказа, а на рынок выйдет 16 октября.

Как пишет журналист Том Причард из издания Tom's Guide, это 27-дюймовая панель, которая поставляется в отдельном чемодане и может перевозиться в качестве багажа. Пользователю нужно открыть его, разложить и не забыть пульт — в этом случае управлять устройством можно при помощи сенсорного экрана, но это не так удобно, ведь придется подходить.

Телевизор LG StanbyME Go на выставке IFA в Берлине Фото: TechRadar

В StanbyME Go весом около 15 кг есть все необходимое для современного смарт-телевизора, кроме подключения к традиционным телеканалам через антенну. Вместо этого модель предлагает большой выбор потоковых сервисов, webOS, HDMI, веб-браузер и три часа автономной работы от аккумулятора. Матовый экран должен защищать от бликов, но обладает разрешением всего 1080p с частотой обновления 60 Гц — довольно слабые характеристики, учитывая цену в $1000.

Корреспондент TechRadar Мэтт Болтон поближе ознакомился с конструкцией и работой модели. По его словам, материал чемодана очень прочный, не прогибается, а на ощупь напоминает пластик премиум-класса. Крепления для самой панели движутся плавно, но в целом тоже крепкие и устойчивые.

"Есть что-то волшебное в том, чтобы на одну минуту включить телевизор, а затем защелкнуть замки, схватиться за ручку и поднять его. Экран телевизора сам по себе не является чем-то особенным, но, с другой стороны, это один из немногих телевизоров, который не нужно долго описывать своим домашним — можно просто взять его с собой и показать", — поделился впечатлениями журналист.

Портативный телевизор LG StanbyME Go

Samsung Micro-LED

На выставке IFA 2023 южнокорейский бренд Samsung продемонстрировал телевизоры Micro LED: самые большие свои модели премиум-класса с диагоналями 140, 114, 89 и 76 дюймов. Как передает The Korean Times, вице-президент и руководитель группы будущего планирования подразделения визуальных дисплеев компании Чунг Кан-Ил заявил, что технология Micro LED обеспечивает качество высочайшего уровня благодаря 25 миллионам светодиодов размером с микрометр, ведь каждый из них индивидуально светится и передает цвет.

Телевизор Samsung MicroLED — модель премиум-класса Фото: Samsung

TechRadar отмечает, что в новой линейке телевизоров Samsung впервые удалось воплотить Micro LED в обычные комнатные панели, которые не занимают всю стену, как известный проект Wall. В отличие от OLED, Micro-LED не используют органические компоненты, поэтому могут работать намного ярче и служить дольше, обеспечивая при этом отличную яркость, контраст, точность цветопередачи и глубину черного. Это отличная технология, но сделать такие дисплеи очень сложно, поэтому они обычно стоят около $100 000, но Samsung ищет способы удешевить производство и сделать их более доступными для потребителей.

Согласно сайту Italy24, представители Samsung на закрытой сессии заявили, что уже преодолели все технологические барьеры и что производственный процесс будет следовать экспоненциальной кривой эффективности, а это в итоге приведет к быстрому сокращению затрат и увеличению производства. Как ожидают журналисты, уже в ближайшие месяцы в продаже появится 76-дюймовая модель телевизора Micro LED от корейского бренда, которая на IFA выглядела как готовый продукт.

Телевизор Samsung MicroLED на выставке IFA

TCL Х955 QD mini-LED TV

Новую модель от TCL в Tom's Guide считают одним из лучших телевизоров современности. Как уверяют разработчики, он оснащен мини-LED панелью QD и получит две гигантские версии с диагональю 85 или 98 дюймов формата 4K ULTRA HD с разрешением 3840 x 2160 пикселей и частотой обновления кадров 144 Гц. Главная особенность новинки — более 5000 локальных зон затемнения и способность выводить 5000 нит яркости HDR, тогда как обычно телевизоры редко выдают больше 2000 нит.

Телевизор X955 оснащен 4.2.2-канальной акустической системой с Dolby Atmos Фото: TCL

Как пишет Tech Radar, TCL X955 по яркости на 25% превосходит флагманский мини-LED-телевизор в настоящее время, и это примерно на 250 % выше, чем у самого яркого OLED-телевизора, который издание когда-либо измеряло — Samsung S95C. Это важно, ведь чем выше показатель, тем лучше изображение видно при ярком освещении, например, в комнате с большими окнами. Кроме того, яркость нужна, чтобы картинка на экране выглядела максимально реалистично, ведь окружающий свет в солнечный день начинается примерно с 7000 нит.

X955 также оснащен 4.2.2-канальной акустической системой с Dolby Atmos и выходной мощностью 160 Вт, а также частотой обновления 144 Гц, Dolby Vision и AMD Freesync Premium Pro. Есть также система искусственного интеллекта, оптимизирующая цветопередачу, контрастность и резкость. Дата выхода на рынок и цены пока неизвестны.

TCL X955 по яркости на 25% превосходит флагманский мини-LED

Hisense UXN

На выставке IFA 2023 компания Hisense представила прототип своего следующего телевизора-флагмана, который планируют выпустить в 2024 году. По информации TechRadar, модель с мини-светодиодами, над которой Hisense все еще работает, рассчитана на более широкую цветовую гамму, большую яркость и большее количество зон затемнения, чем у любого из существующих телевизоров компании.

Поскольку Hisense UXN еще находится в разработке, Мэтт Болтон не стал оценивать качество изображения, однако обратил внимание на особенность, которая сразу бросается в глаза — новая технология антибликового покрытия. Журналист попросил представителей компании отключить новую и старую модель, чтобы увидеть разницу. Отражения на экране новой модели все еще заметны, но они гораздо четче и не занимают большую часть панели, а значит, меньше будут мешать просмотру.

Телевизор Hisense UXN бликует намного слабее Фото: TechRadar

Обычно лучший способ преодолеть отражения или блики на поверхности телевизора — увеличить яркость. Если изображение на экране ярче отражения, то будет хорошо видно даже при сильном освещении. Однако есть и другой способ: если уменьшить интенсивность отражений, то большая яркость и не понадобится.

Телевизор Hisense UXN на выставке IFA 2023 в Берлине Фото: TechRadar

Это отлично подходит для OLED-телевизоров, поскольку их средняя яркость ниже, чем у Mini-LED, поэтому они сильнее бликуют. Кроме того, антибликовые технологии станут большим скачком в развитии телевизоров среднего класса, ведь они улучшат качество изображения без необходимости увеличивать яркость или цветопередачу. В то же время Hisense ясно дала понять, что эта антибликовая технология является частью панели Obsidian, которая также включает в себя цветопередачу следующего поколения и улучшенную технологию мини-светодиодов.

Hisense Р7К

Телевизор Hisense Art TV R7 на выставке IFA 2023 в Берлине Фото: TechRadar

Hisense также показала в Берлине необычный интерьерный телевизор Hisense Art TV R7 с дизайном в виде картины, передает китайский сайт IThome. Компания начнет принимать предварительные заказы на эту модель с 15 сентября, а цена пока неизвестна.

Вероятно, бренд решил составить конкуренцию Samsung с их телевизорами-картинами The Frame, и сделал это элегантно. Hisense Art TV R7 разработали в сотрудничестве с итальянским брендом Solbiati, подарив 55-дюймовой панели довольно массивный корпус, обитый кожей и тканью цвета Morandi, с серебристыми металлическими краями — все это можно разместить в комнате благодаря съемной подставке с четырьмя высокими ножками. Сбоку можно заметить переключатель в виде вращающейся круглой ручки.

Телевизор Hisense Art TV R7 без подставки Фото: Hisense

Сам экран обладает разрешением 4К, мини-светодиодной подсветкой и так называемыми "квантовыми точками" для более яркой цветопередачи. Кроме того, телевизор получил четырехъядерный процессор на базе Cortex-A55, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной флеш-памяти, а также звуковую систему мощностью 24 Вт.

Loewe Iconic

Элитный производитель из Германии создал уникальный OLED-телевизор, который разительно отличается от всех остальных благодаря подставке Syno-Stone. Она выполнена из настоящего камня, который выглядит так, будто его вытесали прямо из карьера, а затем тщательно обработали. В нижней части устройства также имеется звуковая система, обтянутая тканью.

"Самое приятное то, насколько его можно настраивать: вы можете выбирать из нескольких вариантов отделки под камень, различные варианты ткани для покрытия динамика и даже возможность цветных вставок по бокам, чтобы придать дополнительный стиль, если смотреть под углом. Это именно то, что я хочу видеть от роскошной иконы немецкого стиля", — оценил новинку TechRadar.

Телевизоры Loewe Iconic на выставке IFA 2023 Фото: TechRadar

UberGizmo добавил, что первоначально Loewe Iconic сделали в трех вариантах цвета: графитово-сером, белом и бронзовом. На выставке IFA 2023 бренд представил несколько новых дизайнов: полуночный мрамор (серый), алмазная пыль (темно-серый) и песочный (слоновая кость). Это обеспечивает исключительный уровень персонализации, позволяя потребителям подобрать телевизор к различным интерьерам.

Что касается самого устройства, то телевизор получил OLED-панель с диагональю 55 или 65 дюймов и разрешением 4K. Специалисты Loewe выполняют калибровку цвета на заводе для превосходного качества изображения. Модель также поддерживает технологии HLG, HDR10 и Dolby Vision. Звуковая система мощностью 360 Вт совместима с Dolby Atmos, DTS:X, Multiroom через адаптеры Play-Fi, WDAL и AVR.

Для Loewe Iconic доступны два варианта шасси: SL5 и SL7. Оба разработаны и производятся в Германии и рассчитаны на долговечность и ремонтопригодность. Оба имеют встроенные хранилища памяти объемом 1 ТБ для записи видео с двух каналов одновременно. Также имеются функции "Пауза" и "Воспроизвести позже".

Телевизор Loewe Iconic получил OLED-панель с диагональю 55 или 65 дюймов и разрешением 4K

Энергосберегающий телевизор Vestel

Телевизор Vestel на выставке IFA 2023 Фото: TechRadar

Крупный турецкий производитель Vestel продемонстрировал телевизор, который якобы потребляет на 55% меньше энергии по сравнению с аналогичными ЖК-телевизорами среднего класса, не жертвуя при этом яркостью или качеством экрана. Как пишет TechRadar, пока у компании есть всего лишь прототип, но он уже показывает многообещающий результат. Судя по всему, для освещения телевизор Vestel использует светодиоды другого типа, и они устроены иначе, чем у большинства других моделей.