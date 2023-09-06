Дрон сорвал подготовку к "выборам" на Донбассе, поразив авто с бюллетенями (видео)

Россияне с помощью военных везли на "избирательные участки" бюллетени для голосования, но партизаны с помощью FPV-дрона остановили их по пути.

Украинские партизаны в Луганской области с помощью дрона-камикадзе ликвидировали троих российских "политруков". Соответсвующее видео было опубликовано в Telegram-канале Управления стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины во вторник, 5 сентября.

Россиян ликвидировали в Луганской области. Силы сопротивления обнаружили, что они перевозят избирательные материалы и бюллетени с помощью военных. Таким образом оккупанты готовились к так называемым "выборам" на оккупированной территории региона. Местные партизаны приняли решение нейтрализовать захватчиков с помощью дрона-камикадзе.

На видеокадрах видно, как дрон снимает территорию населенного пункта с высоты птичьего полета. В это время по дороге движется машина с оккупантами. Оператор БПЛА направляет дрон-камикадзе к цели, и тот успешно поражает ее. Беспилотник, который вылетел на доразведку, зафиксировал, как транспортное средство оккупантов взорвалось и задымилось.

"Понимая, что выборы на временно оккупированных территориях не согласованы с властями Украины и являются незаконными, дрон-камикадзе прекратил подготовку к противоправным мероприятиям", — подписали в Telegram-канале видео.

Напомним, 5 сентября в Луганской области во время спецоперации СБУ взорвали топ-коллаборанта. По данным журналистов, Юрия Афанасьевского взорвали в собственном доме. Топ-коллаборант выжил, но находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Несколько ранее в британской разведке назвали победителя на "выборах" в оккупации. Некоторые "избирательные участки" уже были открыты в Мариуполе и Запорожской области, как отметили аналитики. Всего зарегистрировано более 1000 "кандидатов", но большая часть из них без политического опыта.