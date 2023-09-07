Прошли "боевое крещение" в Украине: армия Польши закупает 1700 дронов FlyEye с ИИ

Этот беспилотник прекрасно показал себя в руках бойцов ВСУ, а разработчики тщательно учитывают опыт и отзывы, полученные от украинских военных.

Агентство по вооружению Польши подписало соглашение с группой WB на поставку почти 1700 дронов FlyEye, которые активно используются ВСУ. Как сообщает сайт Defence 24, эти 1700 дронов поступят военным не сразу, а будут производиться и наполнять польскую армию до 2035 года.

Defence 24 отмечает, что сейчас FlyEye активно используется и тестируется в боевых условиях. Конструкторы постоянно находят способ улучшить этот беспилотник.

Беспилотник FlyEye нельзя назвать новинкой — он выпускается в Польше с 2010 года, но постоянно модифицируется. Самым интересным является то, что FlyEye полностью разработан и собран из отечественных комплектующих, а значит для его создания и будущих модификаций или ремонта Польша независима от любой страны Запада или Востока. Мотопланер FlyEye оснащенный модулем с дневной и тепловизионной камерой. Каждый комплект FlyEye включает в себя четыре беспилотника, а также одно- и многосенсорные модули полезной нагрузки.

Дрон оснащен мощными камерами для разведки Фото: Скриншот

БПЛА может выполнять задачи в условиях без поддержки систем спутниковой навигации, а также в условиях подачи ложного сигнала координат (так называемого спуфинга). Такие функции доступны дрону благодаря сочетанию фирменных алгоритмов, используемых автопилотом для определения положения БПЛА, использованию инерциальной навигации и взаимодействию с механизмами искусственного интеллекта.

Беспилотник оснащен транспондером собственной системы Mode S, разработанным WB Group. В компании отмечают, что им удалось значительно уменьшить устройство так, чтобы его можно было встроить в систему мини-класса. Стандартно БПЛА таких размеров не оснащены транспондерами. А еще дрон способен выполнять совместные операции в режиме роя вместе с другими БПЛА или самолетами.

Очередной уникальной особенностью является возможность беспилотника выступать в роли летающей базовой станции для связи — в качестве ретранслятора. Это значит, что дрон может усилить покрытие радиосигнала раций или наладить сотовую связь там, где это необходимо.

Ранее Фокус рассказывал, что Подмосковье атаковал украинский дрон "Бобер", камера записала момент взрыва. В результате удара беспилотника вылетели стекла в многоэтажном доме в подмосковном городе Раменское, сейчас эксперты изучают обломки.