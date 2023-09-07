Взрыв в Энергодаре: появились кадры удара БПЛА по жилому дому (видео)

Жители оккупированного города предположили, что беспилотник пытался уничтожить установленный на крыше многоэтажки комплекс наблюдения "Муром-М".

В Энергодаре 7 сентября многоэтажный жилой дом атаковал беспилотный летательный аппарат. Видеокадры разместило российское средство массовой информации "RT на русском".

На видео видно, как в технический этаж одной из секций жилого дома попадает небольшой дрон размером с квадрокоптер, врезавшись в стену. Прогремел взрыв, после которого в месте удара появился густой серый дым. Судя по видео, здание не получило существенных повреждений, однако напугал местных жителей.

Жители оккупированного города уже обсуждают случившийся инцидент в местной группе в Telegram под названием "Энергодар сегодня". По их словам пострадал 14-этажный дом, расположенный поблизости от мэрии.

Горожане обсуждают атаку беспилотников в местном чате Фото: Скриншот

Также горожане указывают ориентир под названием "Таврия". Таким образом, попавший под удар беспилотника дом может находиться в районе одноименной остановки общественного транспорта по проспекту Строителей.

Пострадавший дом может быть расположен в районе остановки транспорта "Таврия" Фото: Скриншот

Однако в городе есть еще один ориентир с названием "Таврия". Это магазин, расположенный в районе пересечения проспекта Строителей и улицы Курчатова. Рядом расположены супермаркет "Сильпо" и детский сад №12.

БПЛА мог повредить дом, расположенный в районе магазинов "Таврия" и "Сильпо"

Кроме того жители Энергодара выдвинули свои версии о том, почему дрон поразил жилой дом. Они считают, что виной всему российский комплекс наблюдения "Муром-М", который оккупанты установили на крыше многоквартирного высотного дома. Горожане сошлись на том, что, очевидно, украинские военные решили лишить ВС РФ этого средства для того, чтобы оно не мешало работе более "серьезного" беспилотника.

Жители Энергодара пишут о том, что БПЛА хотел атаковать комплекс "Муром" на крыше дома Фото: Скриншот

В это же время в оккупационной администрации города заявили о том, что всего за утро 7 сентября было совершено пять атак БПЛА на город. Несколько беспилотников перехватили, один ликвидировали в городском парке культуры и отдыха.

Напомним, 7 сентября оккупанты обвинили Украину в атаке БПЛА на Энергодар. Местные жители утверждают, что один из беспилотников едва не долетел до оккупационной администрации РФ, которая расположена в центре населенного пункта.

А в конце августа в ГУР рассказали о том, что партизаны запустили дрон и взорвали штаб "кадыровцев" в Энергодаре. Тогда на место происшествия прибыли пожарные расчеты и кареты скорой помощи, а местную оккупационную администрацию срочно эвакуировали.