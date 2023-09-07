Китай запретит использовать iPhone сотрудникам госпредприятий – Bloomberg

Введение ограничений на использование iPhone продолжает многолетние усилия Пекина по снижению зависимости от американского программного обеспечения и схем.

Китай планирует запретить использование смартфонов Apple в офисах поддерживаемых правительством компаний и государственных предприятий и учреждений. Это говорит о растущих проблемах Apple на ее крупнейшем рынке сбыта и основной производственной базе. Некоторые предприятия уже начали уведомлять сотрудников о том, что они не должны приносить в офис свои iPhone. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, которые предпочли остаться анонимными, учитывая деликатность вопроса.

Китайский рынок показал один из самых ярких результатов Apple в прошлом квартале, что помогло компании компенсировать период застоя. Продажи в Китае достигли почти 25% от общей прибыли Apple. Кроме того большая часть iPhone в мире производится именно на китайских заводах, где работают миллионы китайцев.

Китайские власти пока не заявляли официально о введении запрета, поэтому остается неясным, какие конкретно предприятия и учреждения столкнутся с ограничениями. Также остается вопросом, насколько строгими будут запреты. Использование устройств Apple может быть запрещено только на рабочем месте или же от сотрудников потребуют полностью отказаться от них и за пределами офиса.

Штаб-квартира Apple, а также Комиссия по надзору и управлению государственным имуществом и Информационная служба Госсовета Китая не ответили на запросы Bloomberg о комментариях.

Бойкот устройств Apple совпадает с активными разработками китайских технологий и инноваций. На прошлой неделе выпуск нового смартфона Huawei с передовым процессором китайского производства, вызвал ажиотаж по обе стороны Тихого океана.

В секретных ведомствах Китая уже давно не одобряют использование иностранных устройств. В 2022 году Пекин приказал центральным правительственным учреждениям и поддерживаемым государством корпорациям заменить персональные компьютеры иностранных марок на отечественные альтернативы в течение двух лет.

Напомним, в июле российским госслужащим запретили пользоваться iPhone "в служебных целях".

В прошлом году в Китае также запретили электромобили Tesla "по соображениям государственной безопасности".

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