Франция впервые запустила дрон с атомной подлодки: зачем это нужно военным (видео)

Пока что применяются только разведывательные БПЛА, но в будущем пройдут эксперименты и с дронами-камикадзе, говорят французы.

Франция стала третьей страной в мире после США и Израиля, которой удалось запустить в небо беспилотник не с земли или с поверхности воды, а с атомной подводной лодки. Как пишет сайт The Eurasian Times, в ходе испытаний беспилотная система, разработанная French Naval Group и SME Diodon, взлетела с французской субмарины класса Rubis.

БПЛА поднялся на поверхность в водонепроницаемом защитном коконе, после раскрытия которого дрон стал устанавливать связь с операторами на субмарине. Для этого подлодка подняла антенну связи, чтобы установить канал передачи данных. После установления связи дрон уже пилотировался с подводной лодки, обеспечивая видеоотчет с камеры на пульте оператора.

Дрон всплыл в капсуле и после ее раскрытия устремился в небо Фото: Скриншот

После проведения успешного опыта французские военные отметили, что сегодня именно подводные лодки обеспечивают огромное стратегическое и тактическое преимущество, поскольку они могут прятаться в глубинах мировых океанов. Однако у субмарин есть большая проблема, которую без самолетов или дронов не решить: они могут вести разведку и наблюдение только до линии горизонта с помощью перископов. В свою очередь поднявшийся в небо дрон имеет куда больший охват морской территории. Следовательно, способность запускать дрон, оставаясь под водой, значительно повышает ситуационную осведомленность и незаметность подводной лодки.

Подводники говорят, что в морских сражениях повышенная близость к цели повышает риск обнаружения. Благодаря возможностям дронов подводные лодки теперь могут поражать свои цели с более безопасного расстояния. Кроме того, БПЛА, запускаемый с подводной лодки, позволяет субмарине и ее экипажу одновременно поражать несколько целей, используя дроны и торпеды.

По данным Министерства обороны Франции, дрон поможет подлодке расширить периметр и горизонт своих сенсоров и возможностей. Дрон может собирать разведданные, осуществлять наблюдение, рекогносцировку, видимую или инфракрасную разведку, перехватывать радиосигналы и даже отправлять небольшие посылки с боеприпасами или оборудование для высадившихся на берег морпехов.

Запуск дрона с французской подлодки

Ранее Фокус сообщал, что украинский подводный дрон "Маричка" проходит первые испытания. Украинская беспилотная субмарина длиной 6 метров сможет вместить много взрывчатки и доставить ее на расстояние до 1000 км.