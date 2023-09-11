"Похоже на рыбалку": дроны помогают ВСУ продвигаться под Бахмутом с помощью гранат из США

В среднем за три часа украинские операторы FPV-дронов сбрасывают 50 гранат, охотясь на российских оккупантов и уничтожая их десятками.

В украинских войсках заканчиваются советские гранаты ВОГ-25 и ВОГ-17, поэтому операторы беспилотников под Бахмутом все чаще сбрасывают на оккупантов боеприпасы для американских гранатометов под названием Mk-19. Об этом военнослужащие рассказали журналистам "Радио Свобода".

Журналисты пообщались с одним из операторов дронов типа DJI Mavic, который рассказал, что его подразделение сопровождает атакующие войска, помогает им с разведывательной информацией и попутно зачищает позиции от пехоты оккупантов с помощью дронов-бомберов. Благодаря небольших боеприпасов, которые сбрасывают с беспилотников, украинская армия продолжает свое продвижение по флангам в окрестностях Бахмута.

Квардрокоптер Mavic вооружили боеприпасом от гранатомета МК-19 Фото: Скриншот

"Мы пытаемся выбивать вражескую пехоту из траншей перед тем, как наши штурмовики туда подойдут, мы прикрываем их из воздуха, сопровождаем их, предупреждаем о возможных контактах", – говорит Максим, оператор FPV-дрона 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

По словам бойца, его подразделение в среднем за три часа успевает сбросить на пехоту армии РФ около 50 боеприпасов и в данный момент наметился переход на американские Mk-19, которые в основном использовались для атак на легкую бронетехнику врага. Это связано с тем, что запасы советских ВОГ-25 и ВОГ-17 стали подходить к концу. А американские боеприпасы к гранатомету прекрасно справляются и с техникой и с пехотой.

Граната к американскому гранатомету Mk-19 Фото: АрміяInform

Максим утверждает, что их дроны в основном страдают именно от радиолокационной борьбы россиян, и их почти никогда не сбивают из стрелкового оружия. По словам оператора дрона, за последние пару дней в бою они потеряли четыре БПЛА, но те "на 300% отработали свой потенциал".

"За эти дни мы набили около 20 "орков", это только те, что мы видели, что визуально подтверждено. Я не говорю о тех, которых мы забросали под сетками и в блиндажах", – рассказывает Максим.

Его коллега Никита из роты "Ахиллес" (92 отдельная штурмовая бригада ВСУ) считает, что уничтожение врага с помощью FPV-дронов очень похоже на рыбалку.

"Ты сидишь, ждешь, а когда есть цель – работаешь", – рассказывает военнослужащий 92 отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Никита утверждает, что FPV-дроны очень эффективны в военном деле. При средней стоимости в $500 они могут уничтожить технику или боеприпасы противника на миллионы. В основном Никита и его подразделение занимаются контрбатарейной борьбой: ищут и уничтожают артиллерийские установки, минометы, гаубицы, и вообще все, что принадлежит оккупантам.

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