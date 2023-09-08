"Бомба-ракета-петарда": бойцы ВСУ высоко оценили новые ударные дроны KH-S7

Военные довольны мощностью и качеством сборки KH-S7, который представляет собой ударный квадрокоптер, способный пролететь с боевой нагрузкой до 9,5 километров.

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Украинские военные получили на вооружение новый ударный FPV-дрон модели KH-S7, который предназначен для поражения различных подвижных и стационарных наземных целей. Об этом пишет издание "АрміяInform" в материале от 7 сентября.

Как появилась идея создать новый дрон

Представитель производителя, который пообщался с журналистами, рассказал о том, что предшествовало появлению коптера. По его словам, уже с лета 2022 года команда начала разрабатывать ударный дрон, который в будущем можно было бы запустить в серийное производство.

"Мы прошли большой путь — от выбора целевых ТТХ до реализации серийного производства, тщательно выбирали конструкцию, надежных поставщиков, комплектующие, сырье, технические решения, оборудование, прошивку, технологии, логистику, персонал", — рассказал мужчина.

Технические характеристики беспилотника KH-S7

Это беспилотный летательный ударный аппарат, оснащенный функцией "вид от первого лица" (First Person View — сокращенно FPV). Представляет собой квадрокоптер с четырьмя винтами, на каждом из которых расположено три лопасти. Производители называют такие характеристики своей разработки:

оптика — камера с разрешением FullHD;

полезная нагрузка — 1 кг;

максимальное расстояние полета — от 7 до 9,5 км.

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Что говорят военные о новом дроне

Бойцы ВСУ уже успели протестировать новинку в фронтовых условиях и дали обратную связь разработчикам. Военные довольны мощностью и качеством сборки KH-S7. Некоторые из них признаются, что в будущем хотели работать именно с такими простыми в управлении коптерами. Дрон они называют "ТОПчиком" и говорят, что техника — это "просто бомба-ракета-петарда".

"У нас действительно ТОПовая модель — от эргономики пульта, мощности моторов до качества самой системы и большого количества мелочей, что в сумме дает большую дальность, маневренность, запас батареи, грузоподъемность и точность", — уверяют разработчики.

К слову, уже сейчас производители работают над своим новым "детищем" — дроном KH-S10, для переноса до 3 кг веса и выполнения универсальной роли ударного и бомбардирующего типа беспилотников одновременно.

Ранее мы писали о том, что в Черкассах собирают супердешевые ударные дроны для ВСУ. Беспилотники дают возможность пилоту управлять снарядом в режиме реального времени и наносить точный удар именно туда, куда нужно.

Напомним, в конце августа стало известно, что в Украине уже создали аналог российских дронов "Ланцет". Сейчас производители дорабатывают беспилотник, а Минцифры помогает им масштабировать производство.