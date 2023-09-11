Поможет приструнить Китай. В Австралии создают флот беспилотных подлодок Ghost Shark (видео)

Anduril готовится производить для Австралии, США и их союзников аппараты с ИИ, которые смогут погружаться гораздо глубже обычных подлодок и незаметно следить за противником. —

Американская компания Anduril начала проектирование завода в Австралии для массового производства беспилотных подводных лодок Ghost Shark с искусственным интеллектом в качестве ответа на расширение возможностей ВМС Китая и на растущую напряженность в Тихоокеанском регионе. Как сообщает Reuters, суда будут построены на секретном заводе в гавани Сиднея в тесном сотрудничестве с австралийскими Военно-морскими силами.

Шейн Арнотт, старший вице-президент по проектированию Anduril, не стал описывать журналистам возможности Ghost Shark. Однако агентство отмечает, что меньшая трехтонная автономная подводная лодка в линейке продуктов Anduril, Dive-LD, демонстрирует, на что способны беспилотные субмарины с искусственным интеллектом. Dive-LD может достигать глубины 6000 метров и работать автономно в течение 10 дней. Субмарина, корпус которой напечатан на 3D-принтере, способна вести противоминную и противолодочную борьбу. Dive-LD может погружаться гораздо глубже, чем пилотируемые подводные лодки, находящиеся на военной службе.

Максимальная глубина, до которой могут добраться военные подводные лодки, обычно является секретной информацией, но военно-морские аналитики сообщили Reuters, что она составляет где-то от 300 до 900 метров. Способность погружаться на гораздо большую глубину может затруднить обнаружение и уничтожение подводной лодки.

Ветераны военно-морского флота говорят, что десятки автономных подводных лодок, таких как Ghost Shark, вооруженных торпедами, ракетами и минами, могут скрываться у побережья противника или поджидать на стратегически важном водном пути или в узких проходах. Им также может быть поручено наносить удары по целям, которые их операционные системы на базе искусственного интеллекта научили распознавать.

Австралия уже планирует построить 13 полноценных атомных подлодок, которые обойдутся налогоплательщикам в $28 млрд. И это без учета постоянных затрат на обслуживание и зарплату военным экипажам.

"Благодаря современным технологиям можно убрать людей, уменьшить конструкцию и субмарина станет гораздо дешевле", — говорит Арнотт.

Он отмечает, что у Ghost Shark нет нужды в прочном корпусе, который защищает экипаж подводной лодки. Вода свободно течет через всю конструкцию Ghost Shark. Это означает, что Anduril может построить их много и быстро.

В целом, план компании состоит именно в быстром производстве таких субмарин. Арнотт, однако, отказался сообщить, сколько Ghost Sharks Anduril намерена произвести, если получит новые австралийские заказы. Но компания проектирует завод для строительства "в большом масштабе", сказал он. Anduril также планирует построить субмарины этого типа для США и их союзников, включая Великобританию, Японию, Сингапур, Южную Корею и клиентов в Европе.

Как считают в Reuters, "умные" подводные беспилотники могут произвести революцию в области ведения войны и усилить конкуренцию между Китаем и США. Австралия, один из ближайших союзников Америки, может иметь десятки смертоносных автономных роботов, патрулирующих глубины океана, за годы до того, как ее первая атомная подводная лодка отправится в патрулирование. С другой стороны, Китай раздражает господство США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и страна активно создает свои боевые беспилотные системы. Если США и их союзники решат вмешаться в случае нападения Пекина на Тайвань, то дроны могут компенсировать численное преимущество китайской армии в ракетах, военных кораблях и ударных самолетах.

Ядром бизнеса Anduril является операционная система Lattice, которая сочетает в себе такие технологии, как слияние датчиков, компьютерное зрение, периферийные вычисления и искусственный интеллект. Система Lattice обеспечивает автономную работу оборудования, поставляемого компанией, включая воздушные дроны, системы борьбы с дронами и подводные лодки, такие как Ghost Shark.

Ранее Фокус писал, что Франция впервые запустила дрон с атомной подлодки. Пока что применяются только разведывательные БПЛА, но в будущем пройдут эксперименты и с дронами-камикадзе, говорят французы.