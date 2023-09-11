Лучше "Ланцета": в РФ запускают производство новых дронов-камикадзе "Скальпель"

Основное преимущество БПЛА в том, что российские военные могут закладывать в него практически все виды боеприпасов, которые у них есть на вооружении.

В октябре 2023 года российское конструкторское бюро "Восток" начинает промышленный выпуск новой ударной беспилотной платформы "Скальпель", призванного заменить дроны-камикадзе "Ланцет". Об этом написало ТАСС в четверг, 7 сентября.

Представители КБ заявили российским журналистам, что сейчас ведутся летные испытания многоцелевой платформы одноразового применения "Скальпель". По их словам, беспилотники-камикадзе нового образца военные ВС РФ будут использовать в зоне боевых действий в Украине как барражирующий боеприпас. Более того, несколько подразделений российской армии уже заказали у производителей некоторое количество этой техники.

Что известно о беспилотнике "Скальпель"

Внутренний диаметр платформы разработан таким образом, чтобы боевая часть изделия подходила под большинство доступных для армии РФ полезных нагрузок. Отсек для полезной нагрузки сделан диаметром 125 мм и длиной 650 мм с расчетом на то, что каждое подразделение будет самостоятельно решать, какую боевую часть закладывать.

Также в КБ "Восток" рассказали, платформа отличается компактным для такого веса полезной нагрузки размером, максимальной энергоэффективностью, легкостью в изготовлении и использовании. Для ее разработки использовали, как иностранные, так и отечественные детали.

Цену беспилотника производители пока не называют, но обещают, что она "будет доступной".

Технические характеристики БПЛА "Скальпель"

тип — беспилотная платформа одноразового применения;

полезная нагрузка — подходит под большинство боеприпасов, которіми пользуются ВС РФ;

масса полезной нагрузки — 5 кг;

взлетный вес — 10,5 кг;

крейсерская скорость — 120 км/ч;

дальность полета — 40 км.

Напомним, в конце августа эксперты показали, как работает дрон-камикадзе "Ланцет". Дроны "Ланцет" и "Орлан" запускаются двумя бойцами с катапульты и дополняют друг-друга в охоте за целями противника.

Также в августе СМИ писали о том, что в России создали конкурента Shahed-136. Предполагается, что ударный беспилотник будут собирать в торговом центре, а производством займется семья бизнесменов, которые производят "Ланцеты".