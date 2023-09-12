"Проверена в бою": эксперт назвал лучшую систему для защиты ВСУ от российских дронов

Портативное средство РЭБ Titan отслеживает дроны на дистанции до 3 км и "запоминает" и изучать новые типы аппаратов, с которыми сталкивается.

Вооруженные силы Украины применяют систему "Titan" от компании BlueHalo из США, которая обеспечивает хорошую "купольную" защиту от российских дронов-камикадзе. Об этом написал специалист по радиосвязи, электронике и радиоэлектронной борьбе Сергей (Флэш) Бескрестнов на своей странице в Facebook в понедельник, 11 сентября.

По его информации, сейчас у ВСУ на вооружении состоят 11 таких комплексов, которые Украине передала США в первом пакете военной помощи. Titan хорошо показали себя в деле, но их очень мало, чтобы защитить всех украинских военных от атак БПЛА. Стоимость каждого из них, как считает Сергей Флэш, составляет от $200 тысяч до $1 миллиона в зависимости от комплектации, и большая часть суммы приходится на софт.

"Вот так выглядит правильный "купол" от FPV. Мне удалось проверить ее однажды в боевых условиях", — подписал эксперт, разместив под публикацией фотографию техники.

Сергей Бескрестнов уточнил, что Titan отслеживает дроны на дистанции до 3 км и подавлять их на 6 частотах. Выходная мощность Titan при этом составляет 65 Вт, а дальность подавления — 1,5 км.

Техника может устанавливать тип дрона и подавлять его специально сформированным сигналом, при воспроизведении которого учитываются модуляция, полоса, псевдослучайная перестройка рабочей частоты (ППРЧ) и протоколы. Кроме того, Titan — это "умная" система, ведь она способна обучаться и запоминать новые типы дронов, с которыми ей приходиться иметь дело. Еще одно преимущество американского средства РЭБ заключается в том, что он излучает слабые сигналы и не мешать технике по соседству.

Titan отслеживает дроны на дистанции до 3 км и подавлять их на 6 частотах

Что известно о комплексах Titan

Мультисенсорные системы Titan разрабатывает американская компания BlueHalo. Устройство оснащено алгоритмами машинного обучения, и работает на базе искусственного интеллекта. Это дает ему возможность распознавать беспилотные летательные аппараты прямо в воздухе во время их полета.

Комплекс Titan состоит из антенного блока и пульта управления. Он малогабаритный (вес составляет около 9 кг) и разработан для стационарной, мобильной и пешей эксплуатации.

Комплекс Titan состоит из антенного блока и пульта управления

Система способна справиться не только с одним БПЛА, но и целым роем. Информация о каждом дроне передается оператору в режиме реального времени. Инженеры оснастили систему антеннами, блоком управления, но заявляют, что портативным гаджетом управлять не обязательно, так как он работает и в автономном режиме.

Система работает на широком спектре каналов связи и диапазоне частот. Titan не только "засекает" дроны противника, но и нейтрализирует их, что поможет Вооруженным силам Украины защитить личный состав. Кроме того он может работать даже в городских условиях.

Устройство оснащено алгоритмами машинного обучения, и работает на базе искусственного интеллекта.

Напомним, в начале августа Украина получила системы РЭБ Titan, способные уничтожать рои дронов. Она не только "засекает" дроны противника в радиусе 3 км, но и нейтрализирует их, что поможет защитить воинов ВСУ от российских атак.

13 апреля стало известно, что что армия США заказала лазерные комплексы BlueHalo для уничтожения дронов. Системы мощностью 20 кВт планируют устанавливать на машины для пехоты, чтобы защищать наземные подразделения.