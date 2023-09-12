У Switchblade появился конкурент: инженеры создали боевую "Осу" для усиления армии

Дрон-разведчик приводится в боевое положение меньше чем за три секунды и может пролететь до 24 км с полезной нагрузкой.

Компания ISS Aerospace на выставке DSEI 2023 в Лондоне представила рабочий прототип тактического дрона-разведчика WASP M4-TL с пусковой установкой в виде трубы, как у известных барражирующих боеприпасов Switchblade, которыми пользуются ВСУ для борьбы с российскими оккупантами. Разработчики опубликовали технические характеристики на официальном сайте.

"Wasp" переводится с английского как "оса". Новый дрон готовится к выполнению менее трех секунд и может преодолевать расстояние в 24 километра, чтобы вести разведку. Следует отметить, что главный ударный конкурент этого дрона-разведчика — Switchblade 300, который уже применяют военные, может лететь только на 10 километров. Существует еще улучшенная версия под названием Switchblade 600, и ее дальность полета значительно больше — до 80 километров.

Разработчики из ISS Aerospace утверждают, что WASP M4-TL представляет собой технологию нового поколения для полуавтономных авиационных систем. Пусковой установкой боец может управлять или на месте, или на удаленном расстоянии дистанционно, для своей безопасности, чтобы не попасть под обстрел противника.

В зависимости от миссии вся система пригодна для повторного использования: если этот разведывательный дрон не собьют, то его можно снова заряжать в трубу и использовать. Причем, как обещают инженеры, в таком сложенном состоянии дрон может храниться долгие годы и оставаться готовым к быстрому использованию, что очень актуально для складского хранения на военной базе, например.

Дрон WASP M4-TL

WASP M4-TL оснащен высокопроизводительной EO/IR-камерой, установленной на карданном подвесе, с дальномером, а также модульной системой полезной нагрузки до 1,5 кг. Полезная нагрузка может быть доставлена ​​с точностью до 24 км.

Под "полезной нагрузкой" производитель понимает доставку медикаментов, например. Теоретически дрон можно оснастить и ударной боевой частью со взрывчаткой, но сами разработчики такую функцию не заявили. Правда они отметили, что "виды полезной нагрузки будут разрабатываться в сотрудничестве с партнерами", поэтому, возможно, дрон станет универсальным БПЛА и для разведки, и для ударов по врагу.

Ранее Фокус сообщал, что система Black Recon запустит дроны-"комары" из боевой машины. БПЛА могут в любой момент вернуться внутрь для зарядки.